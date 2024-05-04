Идти самому или нет: в Минобороны объяснили, когда надо проходить ВВК бывшим "ограниченно годным"

Бывшие ограниченно пригодные военнообязанные в течение 9 месяцев после вступления в силу нового закона о мобилизации должны пройти ВВК по направлению от ТЦК.

Ограниченно годным военнообязанным в связи с отменой этого статуса, нужно в течение 9 месяцев пройти ВВК. Направление на комиссию должно выдать ТЦК, но есть нюанс.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.

"Осмотр люди (ограниченно пригодные, – ред) должны пройти в течение 9 месяцев с даты вступления закона. Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", — рассказала она.

То есть, по словам Сухоруковой, механизм такой: если военнообязанный стоит на учете в ТЦК, то там есть информация о статусе "ограниченно годный" этого военнообязанного, и ТЦК должен сообщить человеку, когда он должен пройти ВВК, и выдать направление.

В то же время Сухорукова указала на немаловажный момент.

"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили обязанность перепройти ВВК на граждан. То есть если к вам не приходит в течение долгого периода времени уведомление от ТЦК, то следует пойти и обновить свои данные самостоятельно", — добавила чиновник.

Напомним, ранее полковник Юрий Глущенко, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, дал разъяснение относительно того, кому не нужно обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих данных.

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