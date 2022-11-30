Идут антициклоны Erik и Gordon: какой погода в Украине будет в первый день зимы, 1 декабря

Четверг, 1 декабря, в Украине будет сухим и морозным.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 1 декабря в стране будет без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололед. Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура в большинстве районов северной части ночью 6-11° мороза, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами 14-16°, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 7-12° тепла.

В Киеве 1 декабря также будет сухо. На дорогах местами гололед. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

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Как прогнозирует Наталья Диденко, ночью 1 декабря воздух в большинстве областей возмется ощутимым морозом, ожидается -5-10°. Ветер остается восточным, юго-восточным, порывистым, а на востоке и юго-востоке Украины вероятны сильные штормовые порывы, включая водную прибрежную зону.

"Антициклоны Erik и Gordon обусловят на значительной части континентальной Европы сухую погоду, включая, конечно, Украину. Поэтому 1 декабря коммунальщикам снег чистить не надо, как и в ближайшие несколько дней", — отмечает синоптик.

Прогноз погоды на декабрь

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин поделился прогнозом на декабрь-2022. Так, по его данным, первый месяц зимы будет теплым, однако начнется с морозов, которые после 10-12 декабря изменит потепление. По словам Щедрина, в декабре будет много осадков в виде снега и дождя.

О том, что декабрь будет теплым, говорит и руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык. В то же время синоптик Владимир Деркач считает, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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