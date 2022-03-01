Идут бои за Херсон: оккупанты расстреливают авто с гражданскими

На мосту близ Каховской ГЭС убито несколько семей снайперами

Вокруг Херсона сосредоточились войска оккупантов.

Об этом сообщила журналистка ТСН Елена Ванина в ходе совместного информационного телемарафона.

"Вчера разбили колонну российской техники, но Херсон фактически в осаде. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевки, местные говорят, что есть поврежденные дома. Херсон фактически оцеплен, вокруг много российской техники,оккупанты устанавливают там блокпосты. Уже есть блокпост в Шуменском микрорайоне города. Херсонцы перекрывают дороги чем могут.Вчера уже в магазины было тяжело поставлять продукты. Вода, свет есть. Коммунальные службы работают.Вчера эвакуировали людей из пригорода Херсона близ Антоновского моста. Сейчас там очень опасно, россияне обстреливают машины и забирают у людей телефоны. На мосту близ Каховской ГЭС убито несколько семей снайперами", — рассказала Елена Ванина.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: