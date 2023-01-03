"Идут слухи, что будет полная мобилизация": разведка перехватила разговор российского оккупанта (аудио)

Оккупант жалуется, что на его позиции вместо фотоловушек и ПВО есть только лопата.

Российский военный рассказал своему другу о полной неукомплектованности личного состава на фронте.

Разговор оккупанта перехватила украинская разведка, передает ГУР МО.

В первую очередь россиянин рассказал, что через неделю после ранения военных РФ снова отправляют на передовую. Оккупант добавляет, что разные источники сообщают, что ожидается полная мобилизация в РФ с последующим наступлением.

"Слухи идут, к тому же из разных источников, что будет полная мобилизация. Вот такая ху*ня. И типа будем наступать, что-то такое. Вот. Ждем наступления оттуда и сами будем наступать", — говорит россиянин.

Второй захватчик рассказывает, что у них подготовлена к атаке только одна рота из 30 человек, а остальные пьют.

"Рота готова — 30 человек, еб*ть. А остальные бухают, их там местные потравили, за*бали всех", — говорит оккупант.

Он добавляет, что один из генералов не ожидал, что на его позиции стоят мобилизованные. По словам оккупанта, там должен был стоять спецназ.

"Где мы стоим, здесь спецназ должен быть. Он (генерал – Ред.) ох*ел. Здесь должны стоять фотопасхи, ПВО и т.д., но кроме лопаты у нас ничего нет", — резюмирует российский солдат.

Мобилизация в РФ

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, Россия в скором времени начнет новую волну мобилизации, чтобы восполнить потери на фронте и нарастить резервы для наступления, однако перед оккупантами встала большая проблема – обеспечить пополнение запасами и оружием.

Как рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, первая волна мобилизации, которую в России назвали "долевой", не изменила ситуацию на фронте. Мобилизированные россияне, которых бросали без подготовки, показали, что они не являются активными бойцами. Большая часть убегала с поля боя, сдавалась в плен. Однако Путин и военное командование РФ надеются, что за счет количества они сумеют держать фронт в Украине, а в отдельных ситуациях в конце зимой-весной начнут наступательные операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин готовит РФ к масштабной войне – до последнего россиянина. Частичная мобилизация окажется полной, а мужчин не будут выпускать за границу.

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