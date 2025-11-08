- Дата публикации
Игнат назвал новую и коварную тактику РФ во время массированных ударов по Украине
Во время массированных атак значительно возросло количество баллистических ракет, применяемых РФ.
Армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.
Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Очередная террористическая атака на наши города. Под ударом - энергетика и газовая промышленность. Враг хочет оставить нас без света и тепла", - подчеркнул Игнат.
По словам представителя ПС, особенностью ночной атаки стало массированное применение баллистических и аэробалистических ракет. Также во время атаки оккупанты использовали крылатые ракеты морского и наземного базирования.
"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил Игнат.
В целом, говорит он, с начала года РФ значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку на их скорость и сложность перехвата.
Напомним, по данным Воздушных сил, ночью РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и дронами. Россияне запустили более полутысячи воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 415 дронов и ракет. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях.
Во время массированной атаки на Украину взрывы раздавались во многих регионах. Самая сложная ситуация в Днепре, где в многоэтажку влетел дрон. Есть жертвы. В Полтавской области Кременчуг полностью остался без света, а город Горишние Плавные переведен в режим чрезвычайной ситуации.