Игнат назвал новую и коварную тактику РФ во время массированных ударов по Украине

Ракетный удар. / © ТСН

Армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Очередная террористическая атака на наши города. Под ударом - энергетика и газовая промышленность. Враг хочет оставить нас без света и тепла", - подчеркнул Игнат.

По словам представителя ПС, особенностью ночной атаки стало массированное применение баллистических и аэробалистических ракет. Также во время атаки оккупанты использовали крылатые ракеты морского и наземного базирования.

"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил Игнат.

В целом, говорит он, с начала года РФ значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку на их скорость и сложность перехвата.

Напомним, по данным Воздушных сил, ночью РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и дронами. Россияне запустили более полутысячи воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 415 дронов и ракет. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях.

Во время массированной атаки на Украину взрывы раздавались во многих регионах. Самая сложная ситуация в Днепре, где в многоэтажку влетел дрон. Есть жертвы. В Полтавской области Кременчуг полностью остался без света, а город Горишние Плавные переведен в режим чрезвычайной ситуации.