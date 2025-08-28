Игнат объяснил особенности ночной российской атаки 28 августа

Враг совершил комбинированную атаку по Киеву / © Associated Press

В ночь на 28 августа Россия в очередной раз совершила массированную атаку на Украину. Оккупанты били «Шахедами» и ракетами разных типов.

Глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночная комбинированная атака РФ была одной из самых больших.

«Было у нас 840 воздушных целей — такой антирекорд. Сейчас видим 629. Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями. То есть скоростные БпЛА, тоже присутствовавшие этой ночью, применялись на разных направлениях… Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это просто, я думаю, весь мир эти кадры будет прокручивать», — сказал он.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. Враг использовал «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылаты ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По последним данным, уже 15 погибших, среди них — дети.

В частности, Clash Report пишет, что РФ применила новейшие беспилотники «Герань-3» с реактивными двигателями, в составе которых обнаружили иностранные комплектующие.