Игнат объяснил, почему ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты и как это исправить

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Украина не может сбивать баллистические ракеты и как это можно исправить.

У Украины нет средств для уничтожения баллистических ракет. Их необходимо сбивать на старте запуска, а в этом могут помочь комплексы Patriot или SAMP-T.

Об этом Игнат рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Лучше иметь "длинную руку", доставать до враждебных позиций и уничтожать непосредственно на месте установки, запускающие ракеты", — объяснил Игнат.

Напомним, в конце декабря 2022 г. президент США Джо Байден объявил, что передаст Украине ЗРК Patriot для защиты от российских ракет. Это произошло в рамках очередного пакета военной помощи США.

Впоследствии об аналогичном решении сообщили и Нидерланды. Так, 17 января во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что государство присоединится к американо-германской инициативе по передаче Украине ЗРК Patriot.

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