Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Игнат объяснил, почему ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты и как это исправить

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2593
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Игнат объяснил, почему ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты и как это исправить

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Украина не может сбивать баллистические ракеты и как это можно исправить.

У Украины нет средств для уничтожения баллистических ракет. Их необходимо сбивать на старте запуска, а в этом могут помочь комплексы Patriot или SAMP-T.

Об этом Игнат рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Лучше иметь "длинную руку", доставать до враждебных позиций и уничтожать непосредственно на месте установки, запускающие ракеты", — объяснил Игнат.

Напомним, в конце декабря 2022 г. президент США Джо Байден объявил, что передаст Украине ЗРК Patriot для защиты от российских ракет. Это произошло в рамках очередного пакета военной помощи США.

Впоследствии об аналогичном решении сообщили и Нидерланды. Так, 17 января во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что государство присоединится к американо-германской инициативе по передаче Украине ЗРК Patriot.

Читайте также:

Больше танков и ПВО: Европейские государства пошли против России

Больше танков и ПВО: Европейские государства пошли против России

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2593
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация