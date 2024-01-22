Игнат отреагировал на заявление Дмитрия Кулебы о предстоящих победах F-16 в небе: "Есть четкий план действий"

В Воздушных силах рассказали, что у партнеров есть четкий план действий в рамках авиационной коалиции.

Заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что в этом году ожидаются первые победы F-16 в небе, соответствует действительности.

Об этом сказал спикеры Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя высказывания украинского министра.

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"Есть четкий план действий партнеров в рамках нашей авиационной коалиции, к которой присоединились даже страны, не имеющие на вооружении F-16, но все же готовящие авиационных специалистов — не только пилотов, но и других. Процесс идет, летчики летают уже в небе с инструкторами. Надо налетать определенное количество часов", — отметил он.

Игнат добавил, что спустя праздничный период был небольшой перерыв в учебе, однако пилоты и инструкторы вернулись к подготовке.

Есть фактор погодных условий. Есть фактор того, что во всем мире были определенные выходные, рождественские каникулы. Мы прекрасно понимаем, что может быть небольшой период, предоставленный датским инструкторам и другим специалистам для отдыха, выходных. Это было недолго, все вернулись к работе в конце концов, и продолжают то, что делали — учиться в воздушном пространстве. Я имею в виду Данию и США, где проходит другая группа подготовку. Также не забываем и о Великобритании", — рассказал представитель ПС.

Он отметил, что в разных странах учатся другие группы, которые должны подготовиться к обслуживанию самолетов и управлению боевыми действиями.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с ABC News предусматривает "больше поражений" России в этом году.

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