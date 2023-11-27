Игнат подтвердил, что в мае Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов

Ракетчики, вероятно, использовали именно ЗРК Patriot для ликвидации истребителя Су-34.

Над Брянской областью подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot 13 мая 2023 в течение пяти минут уничтожили пять российских самолетов.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Новинарные".

По словам Игнатия, это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами.

"Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы", — говорится в сообщении.

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Ракетчики, вероятно, использовали именно ЗРК Patriot для ликвидации истребителя Су-34, истребителя Су-35, двух вертолетных комплексов радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1 и многоцелевого вертолета Ми-8.

Кроме того, ракетчики ЗРК Patriot сбили еще один Су-35, но уже над Черным морем. Это заставило российских окупантов на время прекратить там полеты.

Напомним, в воздушных силах сообщили, что в течение 13 мая Россия потеряла в Брянской области пять военных самолетов.

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