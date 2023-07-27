Игнат предупредил украинцев о высоком риске массированной ракетной атаки РФ

При благоприятных погодных условиях противник активизирует свою авиацию на юго-восточном направлении.

В Воздушных силах Украины призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, существует высокий риск повторной массированной атаки.

Об этом 24 Канала рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, это может произойти в любой момент. Если будет возможна угроза, то в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ появится соответствующая информация о вероятности повторного ракетного удара, отметил Игнат.

Он объяснил, что при благоприятных погодных условиях противник активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.

"Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро", – сказал представитель Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, в оперативном командовании "Юг" сообщили, что в течение следующих дней возможны массированные удары страны-террористки. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что следует ожидать комбинированных атак с применением различных видов вооружения.

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