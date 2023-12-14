Игнат рассказал, что усложняет сбивание российских дронов Shahed

Кроме погоды, сложности добавляет еще и время суток – ночь.

Погодные условия, в том числе снег и туман, затрудняют сбивание российских беспилотников "Shahed". Особенно погода вызывает трудности для авиации.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, есть такой термин "нелетная погода". Так вот, речь идет об осложнениях для работы авиации. Для ЗРК, на которых работают мобильные огневые группы, туман и плохая видимость – это тоже проблема, ведь им нужна визуальная привязка к цели. Усложняет работу еще и то, подчеркивает Игнат, что враг атакует ночью.

"Но, как видите, результаты у наших бойцов все равно есть. Поэтому приспосабливаются ко всему наши защитники", – добавил Игнат.

Кроме того, говорит представитель Воздушных сил, враг использует разные тактики, чтобы нанести максимальный ущерб.

Как сообщалось, россияне начали запускать "Шахеды" с нового места в Крыму. Британская разведка отмечает, что БПЛА враг начал избивать из района Балаклавы. Учитывая это, Россия может использовать дополнительные пусковые площадки, чтобы запутать украинскую ПВО.

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