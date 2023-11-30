Игнат рассказал, как Воздушные силы сотрудничают с разными Telegram-каналами

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что победить Россию в информационной войне можно, объединив усилия. В частности, именно поэтому Командование пытается взаимодействовать с разными Telegram-каналами.

Об этом Игнат рассказал в интервью Telegram-каналу "Труха".

"У нас очень небольшая группа людей: это и служба по связям с общественностью, и группа мониторинга, несколько человек буквально. Собственно, мы вместе ведем Telegram-канал Воздушных сил, который имеет почти полмиллиона подписчиков. Мы не гоняемся за подписчиками, нам главное – предоставить информацию вовремя из официальных источников. Иногда Telegram дает быстрее, чем объявляется тревога, потому что мы сидим, смотрим, мониторим круглосуточно. Такое вот боевое дежурство у нас. Кроме основной работы", — рассказал он.

Игнат говорит, что пресс-служба ПС также отслеживает связанные с войной сообщения в Telegram-каналах. В частности, в русских пабликах. Члены команды также ведут "боевое дежурство", активно ища информацию, которая может навредить ВСУ. К примеру, это обнародованные видео, на которых зафиксированы "прилеты" по инфраструктуре и жилому сектору.

"Видят, что пишут рашистские паблики, очень серьезную работу проводим там. По их сообщениям можно четко понять, что они пытаются сделать, какую информационную "утку" забросить и как они хотят повлиять на настроения внутри страны. Ну и, наконец, речь идет и о наших Telegram-каналах, и о вашей "Трухе". Понятно, что мы тоже за вами следим обязательно, смотрим, когда появляется информация", — добавил спикер Воздушных сил.

По его словам, прессслужба ПС ВСУ сотрудничает с Telegram-каналом "Труха", потому что он помогает оперативно и своевременно распространять официальную информацию от украинских государственных структур. Претензий к каналу по обнародованию им каких-то "вредных" данных нет, отмечает Игнат. Впрочем, однажды Воздушные силы просили исправить канал некорректное название.

"Мы же не можем требовать от вас или включать административный ресурс, мы же не являемся каким-то правоохранительным органом. Но благодарим, что с пониманием Telegram-каналы относятся, если мы просим убрать ту или иную информацию или подкорректировать заголовок или искаженную информацию", — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Как сообщалось, на днях западные СМИ "засветили" работу ПВО. В частности, Reuters и The Sun издания показали кадры работы противовоздушной обороны в Киеве в ночь на 25 ноября.

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