Игнат рассказал новые детали об обучении украинских пилотов на F-16

Украинские лётчики в рамках учений на истребителях F-16 уже летают на авиационных тренажерах. Речь идет не о симуляторах, о чем сообщалось ранее.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"То, что происходит там... Информация очень непубличная, не хотят партнеры особенно об этом говорить, просто делают свою работу, а наши пилоты учатся. Летают уже и на авиационных тренажерах. Это не симулятор, это фактически полноценный самолет – движущаяся кабина, которая полностью повторяет кабину F-16", — подчеркнул Игнат.

По его словам, следующим этапом будут полеты с инструкторами на настоящих истребителях. Игнат подчеркнул, что новые группы украинских пилотов, которые поедут учиться управлять F-16, "безусловно, формируются".

Игнат также сообщил, что эти летчики "выполняют домашнее задание" по изучению английского языка и адаптируются к F-16 с помощью симуляторов.

Напомним, детчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish (Мунфиш) рассказал, сколько будет продолжаться обучение на F-16 за границей. Он уверен, что F-16 способны повлиять на ход войны, однако предупреждает, что западные истребители не являются "волшебной палочкой" для победы.

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