Игнат рассказал об особенностях ночной атаки РФ: подробности

Атака на Киев 25 ноября. / © Associated Press

Армия РФ при атаке 25 ноября применила беспилотники, а также несколько типов ракет. В частности, аэробалистические "Кинжалы". Большое количество БпЛА россияне запустили из разных локаций. Многие дроны летели через Черниговскую и Сумскую области.

Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций ПС ВСУ Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE.

"Черниговская область во второй половине ночи была вообще вся красной. Очень много дронов летело оттуда в направлении Киевской области. В Одессу летело огромное количество - десятки БпЛА. Они летят группами. Кажется, что один маркер на мониторе, а на самом деле это может быть группа из нескольких", - подчеркнул Игнат.

В частности, Воздушным силам удалось перехватить Кинжалы. По словам Игната, не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли своих целей. О попадании ракет информация представляется лаконично, поскольку эти данные ценны для врага.

"Русские дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы, в том числе члена НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал эту информацию. Румынская сторона соответствующим образом реагировала на эти угрозы", - подчеркнул он.

Напомним, ПС в своем отчете сообщили, что ночью и утром РФ ударила "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами. В общей сложности - 486 средств воздушного нападения: 22 ракет и 464 беспилотника. В частности, ПВО уничтожило 438 БпЛА и один "Кинжал".