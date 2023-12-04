Игнат рассказал, в каких случаях тревогу из-за МиГ не будут объявлять

Спикер ПС Юрий Игнат объяснил, что Воздушные силы о вылете МиГов информируют прежде всего оперативного дежурного ГСЧС в Киеве, который запускает систему оповещения. Так будет и дальше, если будет информация об угрозе от такого вылета.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Воздушные силы и дальше будут информировать об угрозе через МиГи и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения. В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение – не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", — сказал спикер ПС.

Игнат добавил, что западные партнеры стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Украину о том или ином пролете МиГ-31К. Также есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой летит МиГ или без, или просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет.

"Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы — тогда, конечно, не будет объявляться тревога", — сказал Игнат.

Длинные тревоги из-за российских МиГов

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генштаба и Минобороны по российским МиГам.

“Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов людей. Я ожидаю соответствующих предложений. Слава Украине!" – сказал тогда Зеленский.

Однако впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что схема оповещения населения о ракетной опасности не изменится, ведь МиГ-31К иногда взлетает с ракетой, иногда без нее, а часто информация о присутствии ракеты на борту вообще неизвестна.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос по этому вопросу, который показал, что более половины (51%) украинцев считают, что всегда нужно объявлять воздушную тревогу во время взлетов российских самолетов — потенциальных носителей ракет "Кинжал".

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