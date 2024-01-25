Игнат заявил, что партнеры готовы предоставить F-16 ВСУ, но есть условие

Партнеры готовы передать украинским вооруженным силам современные многоцелевые истребители F-16. Впрочем, следует завершить подготовительные работы.

Об этом во время марафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос в том, все ли готово, чтобы она работала в Украине", — высказался представитель ПС.

По его словам, для передачи самолетов F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура, инженеры и другие факторы, о которых меньше говорят.

"Многоцелевые самолеты — это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению их размещения в Украине, взятию на вооружение и боевому применению. Конечно, можно было рассматривать различные заявления европейских лидеров, что мы готовы вам уже передать самолеты. Ну "уже передать", — это для того, чтобы они у нас просто находились территориально. Это не тот вариант, который нужен Украине. Нам нужно, чтобы они избивали оккупанта с воздуха", — отмечает Юрий Игнат.

Напомним, в Пентагоне назвали сроки поставок первых истребителей. В Минобороны США рассчитывают, что ВСУ уже в этом году получит первые самолеты, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

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