Игнат заявил о дефиците ракет в России: закончатся ли массированные атаки по Украине

Некоторые ракеты были выпущены без соответствующих маркировок, что указывает на проблемы с боеприпасами.
В воздушных силах Украины сообщили, что Россия столкнулась с дефицитом ракет. Сейчас оккупанты выпускают боеприпасы, датированные апрелем или даже маем.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.
"Ракеты, которые они применяли осенью и зимой датированы концом лета. На них были бирочки, которые их производство было недавно от их применения и нахождения обломков. Сейчас уже находят ракеты, выпущенные буквально весной, там апрель или даже май", — подчеркнул Игнат.
Впрочем, это не помешает России обстреливать Украину дальше, потому что террористы продолжают их изготовление.
"А из плохих новостей это то, что они продолжают производить. То есть имеют запчасти. И поставки, пожалуй, продолжаются", — добавил спикер.
Как сообщалось ранее, с начала июня украинские силы ПВО сбили 74% российских крылатых ракет и 60% ударных беспилотников.
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