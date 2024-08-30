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Игнат жестко раскритиковал заявление Безуглой о крушении F-16: "Для ДБР и СБУ есть работа!"

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Игнат жестко раскритиковал заявление Безуглой о крушении F-16: "Для ДБР и СБУ есть работа!"

Истребитель F-16 / Фото: Associated Press

Игнат призвал обратить внимание на опасную деятельность одиозной нардепки.

Эксречник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на высказывания народного депутата Марьяны Безуглой о крушении F-16. По его мнению, для СБУ и ДБР есть работа.

Об этом Игнат написал в Facebook.

"Может уже кто-нибудь напишет заявление на Безуглу в Государственное бюро расследований? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками? Служба безопасности Украиныздесь наверняка и для вас есть работа!", — написал он.

Напомним, 29 августа стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16. Скандальная нардепка Марьяна Безугла выразила мнение, что причиной крушения F-16 стал "дружеский огонь" украинской системы ПВО из-за несогласованности между подразделениями Воздушных сил.

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