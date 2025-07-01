Игнорировал минуту молчания и кричал на пассажиров: во Львове уволили водителя автобуса

Во Львове уволили скандального водителя автобуса:

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Во Львове уволили 62-летнего водителя автобуса №51 из-за его поведения во время минуты молчания. Человек не остановил транспортное средство, а в ответ на замечания пассажиров, среди которых был военнослужащий, начал кричать. Об этом случае стало известно благодаря видео, распространенному в социальных сетях.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Реакция городских властей и перевозчика

В Департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета (ЛГС) отметили, что память погибших защитников является моральной обязанностью каждого. Там заявили, что в подобных случаях реакция будет бескомпромиссной: если инцидент подтверждается, водителя увольняют с последующим запретом работать на любых городских маршрутах.

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Частный перевозчик «Успех-БМ», обслуживающий маршрут №51, также прокомментировал ситуацию. В компании сообщили, что автобус снят с рейса, а водитель не смог четко объяснить свои действия. Впрочем, решение уже принято: оно будет уволено.

«Для нашей компании этот вопрос принципиальный: девять наших водителей сейчас защищают Украину, и еще один, к сожалению, погиб.

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Обучение для водителей общественного транспорта

В Департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС также добавили, что город проводит системные учения для водителей общественного транспорта. На этих тренингах специалисты по доступности рассказывают о правилах взаимодействия и корректной коммуникации с разными категориями пассажиров, в частности, с военными, людьми с ограниченными возможностями, льготниками и учениками.

Директор департамента Олег Забарило подчеркнул, что, несмотря на обновление подвижного состава и инфраструктуры, главным звеном остается водитель, который является «лицом транспорта» и от которого зависит комфорт и доверие пассажиров.

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«Уже более 60% водителей прошли тренинги по качественной коммуникации, особенно с уязвимыми категориями граждан. Проведено 15 таких учений. В дальнейшем каждый работающий на маршрутах должен пройти такое обучение», — отметил Олег Забарило. Он добавил, что город продолжает работать над усовершенствованием водителей, чтобы уменьшить количество жалоб и избежать подобных случаев в будущем. В общей сложности на городских маршрутах Львова работает около 1300 водителей.

Напомним, парень из Львовской области хотел сделать петарду, но попал в больницу. Взрыв привел к тяжелым травмам.

Инцидент произошел вечером 26 июня. Пострадавший — студент второго курса одного из профессиональных колледжей — находился в собственном гараже, где пытался собрать петарду с использованием химических веществ. В процессе производства произошел взрыв.