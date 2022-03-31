Игнорировали медкомиссию и шантажировали тюрьмой: студенты из ОРДО о принудительной мобилизации

Молодые люди призывают товарищей избегать мобилизации.

Россия отправила на войну в Украину не только своих граждан, но и принудительно мобилизовала студентов из оккупированных районов Донецкой области. Они сообщили о шантаже тюрьмой и об игнорировании медкомиссии.

Об этом рассказали на брифинге по принудительной мобилизации пленные студенты вузов псевдореспублики "ДНР", передает "24 канал".

"Ничего страшного, и так можно служить"

Один из студентов рассказал, что медкомиссию никто не проходил. Мол, оккупационные власти не слишком интересовались состоянием здоровья, а просто забирали всех подряд на войну.

"Меня это беспокоило, потому что у меня проблемы с сердцем, а медкомиссии никакой не было. Наши медики сказали: "Да ничего страшного, и так можно служить", – вспомнил он.

Другой пленный сказал, что никто не хотел воевать, а когда попал на войну, то мечтал только вернуться в Донецк к родным.

"Если кто-то из моих друзей или знакомых увидит эту прямую трансляцию, то не идите на мобилизацию. Оно того не стоит. Окажетесь в плену, как я, или еще хуже", – призвал он.

"За уклонение – семь лет"

В то же время, студенты также рассказали, что им много рассказывали недоброго про Украину. "То, что "пойдем (в плен — ред.) — убьют". Обратно было страшно идти. Вдруг и там убьют. Делали все, что нам говорили", — добавил он.

Еще один пленный солдат отметил тот факт, что их принудительно призывали и шантажировали тем, что посадят в тюрьму, если откажутся.

"Это по слухам. За уклонение – семь лет. За то, что родители хоронят детей – еще два года сидеть. Мы не хотели ломать жизнь ни себе, ни им", – отметил студент.

Напомним, с 1 апреля на всей территории России начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" — "Боевой армейский резерв страны". Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. В рамках этой мобилизации осужденных в Чечне отправят на войну в Украину в обмен на полную амнистию.

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