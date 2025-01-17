Игнорировали рапорт на увольнение: солдат, жена которого имеет инвалидность, выиграл суд у воинской части

Муж подавал рапорты на увольнение с военной службы из-за наличия третьей группы инвалидности у жены, а также из-за содержания трех несовершеннолетних детей.

Во Львовской области солдат, жена которого имеет инвалидность, через суд обязал воинскую часть рассмотреть его рапорт на увольнение. Командование должно рассмотреть проигнорированные документы и принять решение. Решение по делу №380/20017/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

В материалах дела указывается, что в суд обратился мобилизованный в апреле 2024 солдат.

Также читайте ВР предоставила право на увольнение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на фронте

По его словам, в июле и августе 2024 года он подавал рапорты на увольнение с военной службы из-за наличия третьей группы инвалидности у жены (церебральный паралич), а также из-за содержания трех несовершеннолетних детей.

Истец указал, что командование надлежащим образом не рассмотрело документы, поэтому он обратился в суд.

Первый рапорт на увольнение со службы по семейным обстоятельствам был рассмотрен лишь в части наличия на содержании трех несовершеннолетних детей. Представитель воинской части подчеркнул, что у военного есть только один биологический ребенок, а двое других являются детьми его жены и у него нет обязанности их содержать. Второй рапорт воинская часть не рассмотрела.

Суд изучил все материалы и аргументы сторон. Он установил, что в этом случае на содержании истца действительно один, а не трое несовершеннолетних детей, поскольку он не является их биологическим отцом или усыновителем. В то же время наличие у жены третьей группы инвалидности дает ему право на увольнение с воинской службы.

Судья признал противоправным бездействие воинской части по рассмотрению его рапортов на увольнение со службы и обязал командование рассмотреть представленные документы и принять решение, отвечающее требованиям законодательства. Решение суда еще можно обжаловать.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство, если это произошло впервые.

Читайте также: