ТЦК / © Цензор.нет

Мониторинговый визит уполномоченного по правам человека в Закарпатской области Андрея Крючкова в Ужгородский РТЦ и СП выявил факты незаконного содержания граждан, среди которых — люди с явными физическими недостатками и ветеран войны.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, задержанных людей в ТЦК удерживали неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней.

На видео, которое опубликовал Лубинец, ветеран демонстрирует удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его увольнения.

Отдельно омбудсмен обратил внимание на игнорирование очевидных болезней, опубликовав фото, на котором мужчина имеет явные проблемы с пальцами рук.

© Дмитрий Лубинец facebook

Несмотря на то, что у некоторых из мужчин есть физические недостатки, которые невозможно не заметить, их продолжали удерживать.

© Дмитрий Лубинец facebook

«Только после вмешательства моего Представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни. После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП», — отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что система мобилизационных мероприятий выстроила собственную модель вседозволенности, а помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без всяких юридических оснований.

«В обществе до сих пор бытует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом же деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается», — подчеркнул он.

Лубинец считает, что конфликты между гражданами и работниками ТЦК и СП будут происходить и в дальнейшем, если последние не будут нести жесткой юридической ответственности за незаконные действия.

Омбудсмен отметил, что по результатам визита направлено заявление о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (пытки), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УКУ.

«Мобилизация необходима, война продолжается, но все должно происходить исключительно в правовом поле. Я осуждаю и незаконные действия со стороны ТЦК и СП, и одновременно любые нападения на работников этих учреждений. И да, это очень обидно, что государство не может навести порядок в этой системе. Если ситуация не изменится немедленно, нас ждет еще большее расслоение государства и еще большие нарушения прав человека», — подчеркнул Лубинец.

Напомним, житель Днепра восьмые сутки находится в коме после нападения неизвестных в балаклавах. По словам его жены, к инциденту причастны работники ТЦК, поскольку он успел сообщить ей, что его забирают на военно-врачебную комиссию.