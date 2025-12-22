Игорь Коломойский снова анонсирует судебные заседания

Игорь Коломойский / © УНИАН

23 декабря в 13:00 и 25 декабря в 12:00 в Высшем антикоррупционном суде (судья Воронько В.Д.) по адресу переулок Крестовой, 42А состоится очередное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

Во вторник Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины об установлении Игорю Коломойскому сроков ознакомления с материалами уголовного производства, которое расследуется НАБУ при процессуальном руководстве САП.

"В связи с этим Игорь Валерьевича анонсирует интересное судебное заседание, на котором, среди прочего, будет озвучена информация о подходах и методах работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом Игорь Валерьевич будет готов дать ответы на вопросы, не нарушая дисциплину исключительно в ходе перерыва. процесса», – заявил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

Напомним, бизнесмену Игорю Коломойскому, 11 декабря, продлили меру пресечения — содержание под стражей. За решеткой его удерживают уже более двух лет.

Ранее Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны , а также рассказал о деталях попытки покушения на Тимура Миндича в Израиле.