Игорь Мазепа и "Concorde Capital": что известно о бизнесмене, задержанном ГБР

Накануне правоохранители при попытке пересечения границы задержали бизнесмена Игоря Мазепу. Его обвиняют в организации "схем", нанесших государству ущерб на 7 миллионов гривен.

Что известно о бизнесе, состоянии и личной жизни бизнесмена – в материале ТСН.ua.

Бизнесмен Игорь Мазепа родился в столице Украины. Получил высшее экономическое и юридическое образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Международная экономика" и "Право". Является генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital, которая входит в топ-3 лучших инвестбанков Украины.

В течение 8 лет Игорь Мазепа был в браке с Татьяной Зданевич. В настоящее время супруги разведены. Бизнесмен имеет сына, проживающего с экс-женой.

С чего начинал и чем занимается Мазепа

Свою карьеру инвестиционного банкира Игорь Мазепа начал в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Уже в 2004 году основал инвестиционную компанию Concorde Capital и стал ее гендиректором. Мазепа также являлся совладельцем платежной системы QIWI/TYME, деятельность которой в 2018 году запретили на территории Украины. В течение 2014 – 2018 годов входил в состав наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк", "Укрэксимбанк" и "Укрсоцбанк". Возглавлял биржевой совет ОАО "Украинская биржа".

Мазепа является бывшим совладельцем латвийского представительства "ПриватБанка", долей в котором владел через оффшорную компанию "Concorde Bermuda Ltd". В частности, структура занималась отмыванием средств украинского олигарха Сергея Курченко из близкого окружения Януковича. После побега Януковича в Россию стал членом команды Порошенко, где отвечает за сделки по покупке государственных активов. У него были довольно близкие контакты с окружением Порошенко. Журналисты "Схем" не раз фиксировали его ночные визиты администрации президента Украины.

26 августа 2014 года президент Петр Порошенко включил Игоря Мазепу в состав наблюдательного совета "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Журналисты также связывают бизнес Игоря Мазепы связывают с Сергеем Тигипко и Борисом Ложкиным, который при Порошенко возглавлял Администрацию Президента Украины. Мазепа был внештатным советником Ложкина. Более того, в 2014 году бизнесмен решил стать народным депутатом и баллотировался в Верховную Раду Украины от партии Тигипко "Сильная Украина". Впрочем, успеха это не принесло, в парламент он не прошел.

Компания Мазепы "Конкорд Эссет Менеджмент" на фондовом рынке Украины осуществляла управление фондами "Достаток", "Перспектива", "Стабильность", "Олигарх", "Пиоглобал Украина". Результаты управления нередко критиковались, потому что руководители фондов использовали операции с малоликвидными активами, которые называли "мусорные бумаги", что несло повышенный риск.

Бизнесмен стал одним из основателей компании PrivateFX, технического преемника скандально известной компании-пирамиды Forex Trend. В апреле 2017 года компания была продана "PrimeBroker", после чего Мазепа официально перестал быть главным акционером. Примечательно, что инвестбанкир удалил со своего официального сайта mazepa.com и сайта компании Concorde Capital concorde.ua любые упоминания о PrivateFX.

До конца мая 2018-го деньги инвесторам PrivateFX не вернули, сайты PrivateFX и PrimeBroker закрыты.

В феврале 2016 года SEC сообщила, что в рамках дела о краже новостной информации, компания Concorde Bermuda Ltd., которая могла при торговле использовать украденную хакерами информацию и которую считают связанной с Concorde Capital, согласилась выполнить судебное решение, обвиняющее компанию в нарушении американских законов "О торговле ценными бумагами" и "О ценных бумагах". Согласно решению, компания должна была выплатить государству 4,2 млн долларов незаконно полученной прибыли. Дополнительных санкций (штрафов или других ограничений) в решении не было.

Давление на бизнес

Ранее инвестбанкир заявил о том, что в бизнес-среде обсуждается создание антирейтинга, в который войдут правоохранители, судьи и другие злоупотребляющие своими полномочиями люди. Он подчеркнул, что таким образом предприниматели хотят дать сигнал, что бизнес-сообщество объединяется.

"Мы хотим сделать таких людей токсичными для институтов, в которых они работают, и честных коллег, честь мундира которых они оскверняют", — сказал Мазепа.

Как утверждает бизнесмен, это будет что-то вроде базы коллаборантов "Миротворец". Креативное решение должно ответить на отсутствие реакции власти.

"Определенные движения уже пошли. Вопрос, как сделать это правильно. Есть идея создать коллегиальный обзор из уважаемых людей, который бы вел этот процесс", – добавил он.

Впоследствии в поддержку инициативы Мазепы выступили 42 предпринимателя, опубликовавших Манифест в защиту 42-й статьи Конституции.

Общественная деятельность

В 2010 Мазепа принимал участие в проекте ICTV "Украинская мечта", где с известными бизнесменами выступил инвестором перспективных бизнес-идей украинцев. Также начал "Concorde Capital's Reception" – бизнес-мероприятие, в котором принимают участие владельцы, топ-менеджмент компаний и инвесторы:

Доминик Стросс-Кан – французский политик, экономист, директор-распорядитель МВФ в 2008–2011 годах;

Ричард Брэнсон – основатель Virgin Group;

Такада Кензо – японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo;

Ладо Гургенидзе – государственный деятель Грузии, премьер-министр в 2007–2008 годах;

Мичио Каку – физик, популяризатор науки.

Скандал с вертолетом в Хорватии

В октябре 2023 года Мазепа попал в скандал из-за прибытия вертолетом в Хорватию без предупреждения аэронавигационных служб. Как сообщило издание "Jutarnji list", бизнесмен сначала отправился из Италии в Загреб, где состоялась дозаправка воздушного судна. После этого вертолет без должной регистрации, отчетности и разрешения приземлился у Карловаца.

"С ожидающей его компанией отправился охотиться на кабанов. Охота якобы организовала агентство, занимающееся охотничьим туризмом", – говорится в СМИ.

Мазепа известен своей любовью к отдыху в Хорватии, поэтому часто бывает в стране. Кроме того, его судно регулярно летает по Европе, приземляясь в Каннах, Венеции и т.д. Впрочем, именно этот полет выльется предпринимателю в кругленькую сумму.

"Ему придется заплатить большой штраф из-за нарушений, но это не должно быть большой проблемой для богатого инвестиционного банкира, учитывая, что вертолет, на котором он прилетел, новый и стоит около 1,5 миллиона долларов", – пишет Jutarnji list.

После инцидента с Мазепой говорил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич. Инвестбанкир признал, что в протоколе произошла ошибка. Мол, он сожалеет об инциденте и будет делать все, чтобы в будущем все было по правилам и такие ситуации не повторялись.

Какое состояние у Игоря Мазепы

Forbes доподлинно неизвестно, во сколько оценивается состояние Игоря Мазепы. По словам самого бизнесмена, им вложены десятки миллионов долларов в разные активы. Если бы не было войны, говорит он, это стоило бы сотни миллионов. По мнению Мазепы, главные драйверы его капитала в будущем:

Крупнейшая украинская медицинская сеть "Добробут"

Этот сектор очень привлекателен, говорит бизнесмен, "с очень хорошей кармой". Это очень капиталоемкий бизнес, порог для входа – десятки миллионов долларов. Речь идет о зданиях, оборудовании, сервисе скорой помощи, IT и т.д.

"Даже сейчас в военное время мы активно растем и развиваемся, поглощая конкурентов", – сказал инвестбанкир.

MakeUp.ua

Первый интернет магазин, которому удалось перенести свою бизнес-модель на рынки западной Европы. Есть планы по выходу на США и азиатские рынки. Это очень динамичный бизнес.

"Криворожский цемент"

Как утверждает Мазепа, в этом секторе нужно производить не менее 1,5 млн. тонн цемента в год, а это более 200 млн. долларов инвестиций в основной капитал.

Недвижимость

Речь идет об известных заведениях Shelest, GoodLife Park и т.д.

Инвестиции в янтарь

Добыча составила более 10 тонн, каждая из которых стоит 6–7 млн. долларов.

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