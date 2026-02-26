Игорь Терехов предложил установить День ВПЛ на государственном уровне

Реклама

По его словам , такой день должен быть не формальностью, а напоминанием государству и общинам о конкретной задаче: через несколько лет дать людям жилье, работу и нормальные условия для жизни без статуса переселенца.

Терехов подчеркнул, что вопрос жилья для людей, потерявших дома из-за войны, нуждается в системном государственном решении. В то же время, по его словам, в Харькове обеспечивают базовую поддержку и работают над интеграцией людей в общину - через доступ к социальным, административным и медицинским услугам, образованию для детей и возможностям трудоустройства.

Отдельно городской голова акцентировал внимание на работе для ВПЛ как важной части адаптации. По его словам, в Харькове есть потребность в кадрах, в частности, на коммунальных предприятиях, и город заинтересован, чтобы люди имели стабильный доход и чувство опоры.

Реклама

Глава АПМГ подчеркнул, что 25 февраля может стать символической датой для чествования пути ВПЛ, но важно, чтобы этот статус не был постоянным.

«Я считаю, что 25 февраля должно быть Днем ВПЛ, потому что именно тогда началось массовое вынужденное переселение людей. Но этот день не должно быть "навсегда". Условно – на пять лет, чтобы за это время государство и местные власти сделали главное: предоставили жилье и обеспечили нормальную интеграцию, чтобы люди перестали жить в статусе ВПЛ и просто жили своей жизнью», - отметил Игорь Терехов.