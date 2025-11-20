Игоря Коломойского в очередной раз не довели до суда — на этот раз из-за "минирования"

Игоря Коломойского в очередной раз не довели до суда / © ТСН.ua

Вчера, 19 ноября 2025 года, в Киевском апелляционном суде должно было состояться рассмотрение жалобы на постановленик Печерского районного суда, согласно которому Игорь Коломойский находился под стражей с 25 августа по 16 октября 2025 года. Однако заседание так и не состоялось.

Причиной стало очередное сообщение о "минировании" здания суда. Поэтому дело было снято с рассмотрения, а самого Игоря Валерьевича в суд не доставили. Новую дату слушания назначили на 17 декабря 2025 года.

"Законодательство обязывает апелляционные суды рассматривать такие жалобы в течение трех дней. В то же время пересмотр продолжается уже три месяца. Учитывая новую дату заседания, фактическая задержка будет составлять почти четыре месяца", — заявил защитник Игоря Коломойского Адвокат Александр Лысак.

По его словам, таким образом, апелляционное рассмотрение происходит вдвое дольше, чем действовала сама обжалуемая мера пресечения, и более чем в сорок раз превышает установленный законом срок.

"Подобная практика недопустима, поскольку фактически лишает личность права на эффективное апелляционное обжалование решения, которое ограничивает свободу. Такие нарушения неоднократно становились основанием для вынесения решений Европейским судом по правам человека против Украины", — отметил Александр Лысак.

Он добавил: "Данная история свидетельствует о глубоком кризисе эффективности судебного контроля в производствах, связанных с заключением, и может стать основанием для очередного решения Европейского суда по правам человека".