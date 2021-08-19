Играл и погиб: в Житомирской области заживо сгорел 6-летний мальчик (фото, видео)

Предварительная причина трагедии — ребенок играла с огнем и случайно подожгла здание с сеном.
В с. Большая Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской области в среду, 18 августа, во время пожара в сарае живьем сгорел 6-летний мальчик.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Пожар произошел в сарае, где хранили сено. Родители ребенка вызвали спасателей и сообщили, что внутри сооружения мог быть их малолетний сын. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар. Во время тушения пожара они нашли тело 6-летнего мальчика.
Предварительная причина трагедии — ребенок играла с огнем и случайно поджог здание с сеном.
Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.
Напомним, на Волыни в пожаре заживо сгорели двое мужчин.