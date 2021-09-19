Играл в русскую рулетку: в Харькове мужчина выстрелил себе в висок

Играл в русскую рулетку: в Харькове мужчина выстрелил себе в висок

Пострадавшего забрали медики.

В Харькове 42-летний мужчина выстрелил себе в висок во время игры в русскую рулетку с пневматического пистолета. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи.

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Нетрезвого мужчину с ранением головы забрали в больницу неотложной помощи.

"Находясь в состоянии хмельного опьянения, мужчина по непонятным причинам решил поиграть в русскую рулетку с пневматическим пистолетом. Результатом такой игры и стало ранения правого виска", — отметили в центре.

Медики оказали мужчине первую помощь. Раненого госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Напомним, 32-летний киевлянин выстрелил несколько раз в грудь и шею 28-летнему брату.

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