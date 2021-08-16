Играл во дворе дома: в Тернополе водительница сбила 5-летнего мальчика, ребенка госпитализировали

Ребенок внезапно попал под колеса авто.
В Тернополе авто сбило 5-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Довженко.
Об этом сегодня, 16 августа, сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.
"Мальчик, играя во дворе дома на улице Довженко, внезапно выбежал на дорогу, где в это время проезжала за рулем автомобиля Киа Rио 34-летняя жительница Тернополя", — говорится в сообщении.
Ребенка с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним, во Львовской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети 4 и 7 лет.