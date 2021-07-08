Играл во дворе и куда-то исчез: на Волыни 2-летний мальчик утонул в пруду возле собственного дома

Играл во дворе и куда-то исчез: на Волыни 2-летний мальчик утонул в пруду возле собственного дома

Тело ребенка отправили на экспертизу.

В среду, 7 июля, в пруду в селе Перешпа Волынской области утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла вечером, около 21:00.

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Об этом сообщают "Волынские Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подробности несчастного случая рассказали в сельсовете. Известно, что ребенок утонул в пруду вблизи собственного дома. Мама мальчика пошла собирать чернику, а двоих сыновей остались дома с отцом. Мальчики играли во дворе, но впоследствии малыш куда-то исчез. Родные бросились на поиски ребенка и нашли его уже в водоеме.

Во время поверхностного осмотра следов насильственной смерти не обнаружили. Тело малыша направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Тернопольской области 12-летний мальчик ушел из одноклассниками поплавать и утонул.

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