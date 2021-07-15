Играла во дворе и исчезла: в Тернопольской области 2-летнюю девочку среди ночи нашли в 2 километрах от села

Ребенка искали с помощью тепловизоров.
В Тернопольской области в среду, 14 июля, в 23:30 исчезла 2-летняя девочка, которая играла во дворе. Родители и соседи сначала самостоятельно искали ребенка, однако впоследствии обратились в полицию.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Инцидент произошел в одном из сел Тернопольского района. Известно, что 2-летний ребенок игрался во дворе и загадочно исчез. Сначала родственники и соседи самостоятельно искали девочку, однако не смогли найти и обратились в полицию.
Правоохранители с тепловизорами искали ребенка и объезжали окрестные села. Ребенка нашли в 1:30 в 2 километрах от ее родного села. Девочка сидела в сорняках.
Правоохранители планируют привлечь к ответственности родителей ребенка.
Напомним, в Одесской области нашли 4-летнюю девочку, которую всю ночь искали более 200 человек.