Играла возле дома: в Закарпатье дерево убило 8-летнего ребенка

Срубленное дерево / © Прокуратура Закарпатской области

В селе Винково в Закарпатье погибла 8-летняя девочка, на которую упало дерево. Трагедия произошла днем 5 января.

Об этом сообщили полиция Закарпатской области и областная прокуратура.

По информации правоохранителей, трагедия произошла около 15.30 5 января. В полицию поступило сообщение от медиков о смерти ребенка — девочка умерла еще до приезда скорой. На место сразу выехали следователи.

Предварительно установлено, что ребенок погиб в результате несчастного случая: на него упало дерево, которое недалеко от дома срезал знакомый семье. В момент порезки девочка играла рядом, ее мать находилась в доме. Полученные травмы оказались смертельными — ребенок скончался на месте происшествия.

Правоохранители задержали 60-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили его в изолятор временного содержания. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности). Отдельно расследуется возможное злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком — по ч. 1 ст. 166 УК Украины.

