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Играли гранатой: на Запорожье двое мальчиков получили ранения из-за опасной находки (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Играли гранатой: на Запорожье двое мальчиков получили ранения из-за опасной находки (фото)

Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Дети на улице нашли и принесли домой неизвестный предмет, сдетонированный во время игры.

На Запорожье двое малолетних детей получили минно-взрывные травмы 11 марта во время игры со взрывоопасным предметом.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Так, в одном из частных домов села Новоивановка в результате детонации взрывчатки телесные повреждения разной степени тяжести получили два мальчика в возрасте 11 и 3 года.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Полицейские выяснили, что дети на улице обнаружили и принесли домой неизвестный удлиненный предмет цилиндрической формы. Во время игры он сдетонировал.

По предварительным данным, речь идет о рукоятке от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

Детей доставили в больницу. После осмотра врачей 3-летнего малыша отпустили домой, а старшего мальчика госпитализировали.

© ГУ Национальной полиции в Запорожской области
Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

После проведения всех необходимых процессуальных действий событию будет предоставлена правовая квалификация.

В полиции призвали украинцев быть бдительными и осторожными, а также объяснять детям, что нельзя трогать подозрительные предметы.

"Об обнаружении подобных опасных находок сразу следует сообщать соответствующие профильные службы по номерам 101 или 102. До приезда специалистов, по возможности, следует обозначить место обнаружения предмета с помощью подручных средств и отойти на максимально безопасное расстояние", — отметили правоохранители.

© ГУ Национальной полиции в Запорожской области
Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Напомним, в Николаевской области мужчина принес во двор дома неразорванный кассетный снаряд. Он сдетонировал, и в результате взрыва пострадал девятилетний мальчик.

Осторожно, мины – взрывотехники предупреждают об опасных ловушках под ногами

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Дата публикации
Просмотры
333
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