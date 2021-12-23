Играли на тонком льде: в Херсонской области в пруду утонули дети

Дети были с 2013 года.

В селе Раздольное в Херсонской области утонули двое детей, которые ушли из дома к местному пруду. Тело второго ребенка спасатели до сих пор ищут.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В пресс-службе ГСЧС отмечают, 23 декабря в 21:10 в них поступила информация, что в с. Раздольное Каховского района исчезло 2 ребенка (2013 г.р.). По информации Нацполиции, возможно, утонули в местном пруду, играя на тонком льде. После этого сообщения спасатели отправились на поиски детей. Тело 1 ребенка нашли и достали из пруда. Поиски второго ребенка продолжаются.

От ГСЧС привлечены 4 человека и 2 единицы техники, в том числе 1 лодка.

Как сообщалось ранее, в г. Бучач Тернопольской области дети забросали камнями и землей дом местного жителя, потому что заподозрили мужчину в убийстве кота.

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