Игрока ФК "Хуст" работники ТЦК прямо с вокзала забрали в военкомат: что известно

Игрока ФК "Хуст" Николая Сираша работники ТЦК прямо с вокзала доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу.

Об этом говорится на фейсбук-странице футбольной команды "Хуст".

Николай Сираш

"В знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна", – детализировали в команде.

Там предостерегают, что чемпионат Украины на грани срыва. Дело в том, что команды отказываются ехать в Хуст из-за действий местного ТЦК. Как отмечается, несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, соответственно, их игроки получили бронирование от мобилизации.

"Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет участвовать 3 клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях", — подытожили в ФК "Хуст".

Ранее глава Минспорта прокомментировал бронирование футболистов.

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