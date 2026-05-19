«Их люди не интересовали»: бойцы, которые ушли в СОЧ, откровенно рассказали, что стало причиной (фото)

Бойцы из роты БпЛА «Бала» / © Слідство інфо

Реклама

Масштабы самовольного оставления частей в украинской армии достигли отметки в 200 тысяч военнослужащих — такую цифру озвучил глава Минобороны Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде сразу после своего назначения 14 января 2026 года. Несмотря на то, что оборонное ведомство ищет системные пути разрешения этого кризиса, реальные кейсы возвращения бойцов уже фиксируют журналисты.

В частности, в расследовании «Слідство.Інфо» говорится, что в роте БпЛА «Балу» (225-й ОШБ) половина личного состава экипажей дронов-перехватчиков и технического персонала имеют за плечами опыт СОЧ, однако они снова успешно выполняют боевые задачи на передовой.

«Их интересовало, что там со старлинком и генератором, их люди не интересовали»

«Весь экипаж „СОЧ“», — говорит командир расчета дронов-перехватчиков Николай с позывным «Таможня».

Реклама

До войны Николай работал в центральном аппарате таможни и мог не мобилизовываться в армию, но решил пойти воевать. Ну война в стране, — объясняет очевидную для него мотивацию.

Николаю 28 лет. Из них 2 года он отдал морской пехоте как пилот дронов. Вместе с командиром хотел перевестись в 225-й отдельный штурмовой полк, но командование морпехов его не отпускало. Он сделал это из СОЧ.

«Я даже не считаю это СВЧ. Из морской пехоты очень тяжело перевестись по документам. Я подавал рапорты, очень долго ждал, а наконец перевелся фактически из-за СОЧ. Сказал командованию, что буду уходить, мы пожали друг другу руки», — говорит Николай.

Теперь он на Запорожском направлении успешно сбивает российские шахеды.

Реклама

Второй пилот в этом экипаже — 23-летний доброволец Даниил с позывным «Председатель». Он тоже был в морской пехоте оператором дронов. Однажды россияне попали в блиндаж, где находился экипаж. Позиция загорелась, а выходить оттуда пришлось двое суток.

«Когда мы вернулись все же, то первый вопрос, который у них (у командования — ред.) был — что там с имуществом, а не с людьми. их интересовало, что со старлинком, генератором. Люди были как мясо», — вспоминает Данило.

После этого мужчина решил уйти в СОЧ.

«Я решил, что там не выйдет служба, и пошел в СОЧ», — говорит военный.

Реклама

В отличие от «Таможни», пробывшего в СОЧ один день, Даниил скрывался четыре месяца.

На вопрос, не боялся ли схватить и отправят штурмовать посадку, отвечает: «Быстрые ноги не боятся. А что бояться? Я в армию пошел добровольно, а добровольно из морской пехоты уйти не могу».

Третий член экипажа — инженер Тема с позывным «Тимон». До этого он был пехотинцем в 5-й штурмовой бригаде. После штурмов посадок также не смог перевестись официально, поэтому перешел в роту малой ПВО 225 ОШП через СОЧ.

Все трое называют одинаковые причины такого перехода: нормальное обеспечение и отношение в нынешнем подразделении и плохие условия в предыдущем.

Реклама

«Сосед сдал ВСПшникам, я на него пожаловался, что он музыку громко слушал»

У «Бакса» история несколько драматичнее. Его журналисты встретили не на позициях дронов-перехватчиков, а в одной из мастерских полка на Запорожском направлении.

«Бакс» / © скриншот с видео

«Бакс» воевал в составе 57-й бригады во время боев за Волчанск летом 2024 года.

«Я еще в 2022 году хотел уйти, но меня тогда в военкомате не брали. Ну уже в 24-м я решил сделать подарок теще и пошел в военкомат снова», — шутит он.

Летом того года он участвовал в боях за Волчанский агрегатный завод. «Мы пехотой перекрывали их (россиян — ред.) логистику. Выходит, что они были на заводе и позади нас, а мы посредственные. В окружении можно сказать», — объясняет «Бакс».

Реклама

По его словам, две недели россияне не могли выбить их с позиций.

«Баксу» с собратьями удалось выйти из окружения, и через некоторое время ему, как опытному уже бойцу, предложили заводить на позиции только что мобилизованных, идти нужно было через минное поле.

«Я одного спрашиваю: „Ты хоть автомат пристреливал?“ А он говорит: „Нет, а зачем?“. Я понял: я привык к взрывам и знаю, что делать, а он испугается, побежит вправо или влево — и будет „двести“ (погибнет, — ред.)», — рассказывает боец.

После этого «Баксу» отказался заводить людей и сказал командиру, идущему в СОЧ. Он вернулся домой, но через несколько месяцев его сдал сосед военной службе правопорядка.

Реклама

«Сосед в 12 ночи громко слушал музыку. Я поругался с ним из-за этого, а он потом ВСП на меня вызвал», — говорит «Бакс».

В распределительном центре рекруты из 225 ОШП спросили, умеет ли он паять. Тот ответил, что когда-то паял, и так попал в мастерскую роты «Бала», где теперь ремонтирует и собирает дроны.

«Все равно одно дело делаем — и штурмовать, и дроны паять», — говорит мужчина.

«Я художник, зачем в армии художники?»

В этой же мастерской работает военный с позывным «зрячий». Его фамилия Слепец, поэтому во рту ему и дали такой позывной. До мобилизации он работал 3D-моделировщиком и не верил, что его навыки могут быть нужны в армии.

Реклама

«Ну, я художник. Зачем в армии художники? — говорит он.

«Зрящего» остановила полиция на улице в Киеве, пригласили в бус, подвезли в ТЦК. Затем учебный центр, где его готовили в стрелке.

Там «Зрячий» заболел пневмонией и уже из больницы ушел в СОЧ. Позже через знакомых он договорился о службе в 225-м полку пилотом дронов. Но по дороге в часть командир спросил, что он умеет, а Зрячий сказал, что он вообще-то 3D-художник.

«А я как раз искал 3D-художников, и думаю, где мне вообще их взять?», — говорит об этой встрече командир роты «Балу».

Реклама

Так теперь в их роте есть настоящий художник, который моделирует детали к дронам и корпусам взрывчаток. «Ну это как работа, только без выходных, чувствую, что делаю что-то полезное, у меня суперусловия», — говорит Зрячий.

«Из пехоты так просто не отпустят»

Иван с позывным «Мухой» — второй пилот в расчете «Урса», сбиваемый российскими беспилотниками — крылья «Молнии». Это наиболее опасные дроны сейчас на передовой и для населения, живущих в нескольких десятках километров от первой линии фронта. Молния может нести до восьми килограммов взрывчатки, а россияне производят их массово. Расчет Ивана сбивает по 5-10 таких дронов днем. Также они работают по «Ланцетам», разведывательным ZALA и ударным дронам «Князь Вещий Олег».

© скриншот с видео

Ивану 29 лет. И это его пятый год на фронте. Контракт с ВСУ он подписал еще до полномасштабного вторжения.

Первоначально Иван был пехотинцем в 92-й бригаде.

Реклама

Сюда он тоже перевелся через СОЧ. «Из пехоты так просто не отпустят», — говорит пилот.

«Я поставил в известность, что иду. И ушел. Сказал: „Я поехал домой, чао“. И все, собрал чемодан, передал дела…», — говорит мужчина.

Иван решил вернуться в армию самостоятельно.

Ну просто тянет сюда уже, как дом родной. Домой к женщине уже едешь только в гости», — объясняет причины своего возвращения.

Реклама

Иван с исковым «Муха» / © скриншот с видео

230 тысяч дел о СОЧ

Некоторое время 225-й отдельный штурмовой полк был одним из немногих приоритетных подразделений, куда могли вернуться самовольно покинувшие часть военные. Поэтому всем героям этого материала удалось прийти сюда на лучшие должности или лучшее обеспечение, чем на предыдущих местах службы.

Однако часто бывает не так. Возвращаемых принудительно или возвращающихся повторно обычно направляют в пехоту или штурмовые подразделения.

Самовольное оставление части во время действия военного положения — это уголовная ответственность, наказуемая лишением свободы от 5 до 10 лет.

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украину открыли более 230 тысяч дел по СОЧ.

Реклама

Между тем, в Раде готовят важные изменения для военных. Новые законопроекты предусматривают обязательную ротацию после 90 дней на фронте и право на демобилизацию при определенных условиях.

Новости партнеров