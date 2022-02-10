Животных могут усыпить: в Харькове волонтеры просят спасти двух котиков (фото)

Неравнодушных просят спасти пушистиков.
В Харькове волонтеры просят приютить двух котиков и спасти им жизнь.
Об этом в Facebook сообщили волонтеры.
"Котики снова попали в ловушку, их просто убьют через несколько дней. Один шанс, если забрать", — написала волонтер Нелли Вернер.
Татьяна Романова уточнила, что уличных кошек в Харькове выловили коммунальщики и животных скоро могут усыпить.
"Может быть, им повезет так же, как и предыдущим котикам, которых забрали, благодаря вашим репостам", — подчеркнула зоозащитница.
Если вы можете приютить котиков, звоните по телефону: 068 008 8256 – Елена или 093 073 79 46 – Ирина.
Читайте также:
- "Коты активны весной": мэр Одессы рассмешил депутатов речью о "большой стерилизации"
- На Львовщине редкий лесной кот пришел в село: появилось видео
- Ученые объяснили, почему коты уходят из дома перед смертью