Животных могут усыпить: в Харькове волонтеры просят спасти двух котиков (фото)

Животных могут усыпить: в Харькове волонтеры просят спасти двух котиков (фото)

Неравнодушных просят спасти пушистиков.

В Харькове волонтеры просят приютить двух котиков и спасти им жизнь.

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Об этом в Facebook сообщили волонтеры.

"Котики снова попали в ловушку, их просто убьют через несколько дней. Один шанс, если забрать", — написала волонтер Нелли Вернер.

Татьяна Романова уточнила, что уличных кошек в Харькове выловили коммунальщики и животных скоро могут усыпить.

"Может быть, им повезет так же, как и предыдущим котикам, которых забрали, благодаря вашим репостам", — подчеркнула зоозащитница.

Если вы можете приютить котиков, звоните по телефону: 068 008 8256 – Елена или 093 073 79 46 – Ирина.

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