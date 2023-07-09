"Их не нужно бояться": Резников анонсировал изменения в работе военкоматов

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что планируют менять работу военкоматов. По его мнению, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны превратиться в современные ЦНАПы.

Об этом украинский министр сказал во время телемарафона.

Он подчеркнул, что все "советское наследие", которое сейчас имеют украинские военкоматы, "нужно принципиально менять, делать другой подход, максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦНАПами".

По его словам, Украина намерена полностью перейти на контрактную армию.

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними нужно работать", — добавил Резников.

Скандал с одесским военкомом Евгением Борисовым

Напомним, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начинаются проверки территориальных центров комплектования (военкоматов). Так, в конце апреля стало известно, что якобы начальник Одесского военкомата Евгений Борисов мог взять взятки за оформление "белых билетов" за отсрочку от мобилизации.

Впоследствии СМИ показали роскошное поместье и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова. По информации УП, на мать военного в Испании оформлена элитная вилла в Марбелье общей стоимостью €3,95 миллиона. По состоянию на данный момент, 9 июля, скандального военкома Одесской области уволили с должности. Обязанности руководителя выполняет другое лицо – штатный заместитель.

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове, собрал ТСН.ua.

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