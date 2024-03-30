"Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля": Зеленский об ударах по НПЗ в России

США не могут запретить Украине наносить удары по НПЗ, подчеркнул президент.

США не одобряют удары украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории Российской Федерации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Отвечая на вопрос, предостерегали ли американские официальные лица Украину от подобных ударов, Зеленский отметил, что Вашингтон не может ограничить применение Киевом собственного оружия.

"Реакция США на это не была положительной. Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя", — сказал президент.

По словам главы государства, при отсутствии необходимого количества систем ПВО остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру можно только ответными ударами. Он подчеркнул, что удары по территории РФ прекратятся, если Москва перестанет атаковать нашу страну.

"Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно", — добавил Зеленский.

Напомним:

В Financial Times сообщили, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам, потому что из-за этого могут вырасти цены на нефть и РФ может атаковать в ответ.

Эту информацию 22 марта прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Украинская сторона ответила, я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории РФ. Также есть заявления и других официальных лиц, которые заключаются в том, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения", — отметила она.

Чиновница объяснила, что Украина понимает призыв американских партнеров. Однако, по ее словам, Силы обороны воюют "теми способностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня".

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия разрушает украинские энергообъекты "с геноцидными намерениями". В то же время, Украина, по его словам, обороняется в рамках международного права.

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