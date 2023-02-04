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"Их очень много": Резников анонсировал большое количество танков от партнеров уже скоро

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
171
Время на прочтение
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"Их очень много": Резников анонсировал большое количество танков от партнеров уже скоро

Фото: Associated Press

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже скоро в Украину прибудет очень много танков от иностранных партнеров.

Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams уже скоро прибудут в Украину.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников сообщил в Twitter.

"Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много", — написал Резников.

Напомним, ранее инистр обороны Алексей Резников заявил, что "танковая коалиция" необходима Украине для эффективного контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
171
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