"Их очень много": Резников анонсировал большое количество танков от партнеров уже скоро

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже скоро в Украину прибудет очень много танков от иностранных партнеров.

Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams уже скоро прибудут в Украину.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников сообщил в Twitter.

"Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много", — написал Резников.

Это официальный: tank coalition for Ukraine ha been born and is actively growing. Soon, были бы приятно разговаривать с Леопардами, Challengers and Abrams на украинском городе. Большой из них.

Pullover — thanks to @Deepstate_UA для її праці та творчості! pic.twitter.com/qHKxdUZ87t — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023

Напомним, ранее инистр обороны Алексей Резников заявил, что "танковая коалиция" необходима Украине для эффективного контрнаступления.

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