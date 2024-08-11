"Их парализовало": Дерюгина жестко разнесла выступление украинских гимнасток в финале Олимпиады

Тренер из художественной гимнастики Ирина Дерюгина раскритиковала выступление сборной Украины в финале командного многоборья на Олимпиаде-2024.

Об этом пишет "Общественное Спорт".

Она подчеркнула, что ошибки двух девушек не позволили выиграть медаль.

" Ну, у двоих просто паралич. Их парализовало. Даже не реагировали. Не смогли. У одной паралич в 16 лет, у другой — в 18. Не удалось. Если бы все сделали, то были бы медали", - жестко высказалась тренер.

При этом она подчеркнула, что команда сильная.

"У них все есть. Все есть, но не удалось", – добавила Дерюгина.

Напомним, в воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится заключительный, 16-й соревновательный день.

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