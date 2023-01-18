"Детей перекидывали через забор": родственники пострадавших рассказали о трагедии с вертолетом в Броварах

Воспитанников местного детсада перекидывали через забор в сторону церкви – подальше от места падения авиасуда.

Мама одного из воспитанников детсада в Броварах Анна рассказала о трагедии с падением вертолета, в которой получила ранения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина рассказала, как утром 18 января отвела 4-летнего сына Артема в детсад и возвращалась домой.

"Я отходила от садика как раз, когда вертолет летит в меня", – вспомнила Анна.

У нее обгорела спина и больше всего пострадало лицо. Состояние женщины стабилизировали и перевозят в ожоговый центр.

Сын Артем не пострадал.

"Их перекидывали через забор в сторону церкви, и в церкви мы уже нашли ребенка", – рассказали родные.

Напомним, что о пережитом также рассказал мужчина, который с сыном спасся из детсада в Броварах. Он уже завел своего ребенка в помещение детсада, когда в окне увидел, как летит передняя часть вертолета. У мужчины загорелись ноги и спина, однако он спас и своего сына, и других детей.

Падение вертолета в Броварах: что известно

Утром 18 января принадлежавший ГСЧС вертолет упал в Броварах между детсадом и многоэтажкой. Было повреждено здание детсада и расположенные рядом авто. Все 9 человек, находившиеся на борту авиасудна, погибли на месте. Среди них – глава МВД Денис Монастырский с заместителем и госсекретарем.

В общей сложности жертвами трагедии по итогам завершения поисково-спасательной операции стали 14 человек. Среди погибших оказался один ребенок. Еще 25 человек пострадали.

Падение вертолета уже расследуют и рассматриваются все версии трагедии, говорят в прокуратуре.

Добавим, что руководить МВД временно назначен глава Нацполиции Игорь Клименко.

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