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"Их пули прошили нас, попали в спину моей дочери": оккупанты расстреливали семью, бежавшую из Ворзеля

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"Их пули прошили нас, попали в спину моей дочери": оккупанты расстреливали семью, бежавшую из Ворзеля

Роман Власенко и его обстрелянный оккупантами дом в Ворзеле, фото/Facebook

Семья самостоятельно эвакуировалась из Ворзеля в Ирпень и была обстреляна русскими оккупантами. Пули русских военных попали в женщину и ее дочь, но им удалось спастись.

Семья Власенко уже во второй раз убегает от российских захватчиков: еще 8 лет назад они решили покинуть аннексированный Крым, а в этот раз супруги уже убегали из небольшого курортного поселка Ворзель под Киевом.

Поскольку "зеленых" коридоров для выезда Россия не открывала, то Татьяна и Роман решили забрать 8-летнего сына и 16-летнюю дочь и уехать из Ворзеля в Ирпень. Но, как рассказали Власенки Русской службе "Радио Свобода", они попали под ужасающие обстрелы оккупантов, едва не стоивших им жизни.

Как семья решилось самостоятельно эвакуироваться

"У нас в поселке Ворзели с первого дня войны разбомбили наш дом. Мы жили в подвале у соседей. Были бои прямо у нас на улице, в нашем поселке. Были танковые бои, взрывались гранаты, минометы и т.д., а мы жили с двумя детьми в подвале уже несколько дней. Дети устали психологически. Мы – в подвале, еды не хватало. И мы решили, как только появится хоть мгновение тишины, рвануть на территорию, которая вроде бы наша, освобожденная", – рассказывает Татьяна.

Дорога к Ирпеню казалась недолгой. Во время "вылазки" Татьяна осмотрела местность и не заметила российских военных, поэтому семья отважилась эвакуироваться.

Зоустановленный дом семьи Василенко, фото/Роман Василенко / ©
Зоустановленный дом семьи Василенко, фото/Роман Василенко

"Надо было переехать только две улочки, один мостик, еще одну улочку, и мы бы были уже в Ирпене. Но как только мы повернули за угол нашего дома, у нас начали стрелять со дворов. Российские солдаты попрятались во дворах мирных жителей. Я их не видела. Они подло, даже не открыли ворота, стреляли прямо из-за ворот. Когда мы закричали и сразу же остановились, муж закричал: "Здесь дети. Что вы делаете?", – рассказывает Татьяна.

По ее словам, один из них российских военных вышел из-за ворот, на нем была кепка с "георгиевскими лентами".

"Он очень по-злому на нас смотрел и начал махать руками: "Что вы здесь делаете? Уходите отсюда!" Муж говорит: "Здесь дети, мы хотим уехать и вывезти детей. Можно мы проедем по этой улице к мосту и свернем?". Он нас не понял, наверное, сказал "да" и махнул рукой, вроде как езжайте. Мой муж воспринял это как разрешение и нажал на газ", — рассказывает женщина.

Но дорога была разбита танками, так что проехать тихо и спокойно не получилось бы, говорит Татьяна. Поэтому мужчина нажал сразу сильно на газ.

Россияне начали обстреливать семью с детьми

"И как только мужчина газонул, буквально в 100 метрах на нас полились автоматные очереди со всех дворов. Россияне рассредоточились во всех дворах и не останавливались", — рассказывает женщина.

Роман начал кричать жене и детям, чтобы те пригнули головы, но выпущенные русскими военными пули все же попали в его жену и дочь.

"Я видела, как летали пули, как вылетали стекла. А я уже чувствовала, как влетают в меня пули, и я понимала, что стекла уже летят везде. Я – еще такая наивная дурочка – думала, что если мы доедем до их блокпоста, я покажу им наши документы, что мы – мирные жители, то нас пропустят. Я в руках как раз держала файл с нашими паспортами и детскими свидетельствами о рождении. Я смотрю, а у меня весь файл забрызган кровью, и я уже ничего не видела на этих свидетельствах", – рассказывает Татьяна.

Переговоры с русскими военными

Роман начал кричать к оккупантам с просьбой прекратить огонь.

"Муж кричит и машет руками: "Что вы делаете?! Тут же дети". Они перестали стрелять, вышел русский солдат, очень походил на офицера, потому что имел выправку и интеллект на лице было видно. Он вышел к нам. Муж ему кричит: "За что вы убили мою дочь?!" Их пули прошили нас, попали в спину моей дочери, и она хрипела. Из нее выходил свист, кровь.Она лежала уже без сознания. А я не могла пошевелиться, потому что все мои ноги от бедра были измельчены прямо в мясо. Я пыталась их руками сложить в какой-то кусок, где-то нажать, чтобы кровь не шла, но это было невозможно", — рассказывает женщина.

Тальяна начала терять сознание, а Роман пытался уговорить оккупантов отпустить их в больницу.

"Что же вы сделали?! Зачем вы убили мою дочь и жену?! Мы же ничего вам плохого не сделали! Мы же не начинали эту войну!", — сказал российским военным Роман, на что услышал в ответ, что они тоже не начинали войну, а открыли огонь по их авто из-за того, что "в таких гражданских машинах ездят нацисты и забрасывают их гранатами, поэтому они просто защищались".

"Мы выполняли приказ – мы стреляем во все, что движется", — добавил российский военный.

"И тогда с ним заговорила я: "Мы похожи на нацистов? Посмотри на меня, на мою дочь. Мы не звали тебя сюда. Все, что мы хотели сделать, мы хотели вывезти наших детей в тишину, где нет войны, где не стреляют!". Я не знаю, что в нем проснулось, но что-то человеческое промелькнуло в нем. Он позвал кого-то из своих солдат. Вокруг нас сразу скопилось много солдат. На что я обратила внимание, они были молодые – 20-22 года. Они тянули к нам бинты. Они пытались оказать первую помощь. Они прикладывали к спине дочери какие-то бумажные полотенца. Мне пытались перебинтовать рассыпавшиеся ноги", – рассказывает Татьяна.

Мужчина уговорил оккупанов отпустить его семью в шпиталь, ведь только так можно было спасти его жену и дочь.

"А моему сыну повезло, его Катя, старшая дочь, закрыла собой, и пули в него не попали. Он только кричал во весь голос: "Россияне, я вас ненавижу, вы убили мою сестру!" Пусть этот звук всегда будет у них в ушах. Но спасибо им, что человеческое в них проснулось, и они позволили", — рассказывает Роман.

У Власенко — тяжелые огнепальные травмы

Добраться семье до ирпинского госпиталя помог их сосед, который выскочил машиной из соседнего двора. Впоследствии супругам удалось добраться и в больницу в Киеве.

"У Кати избиты легкие, переломы грудной клетки, пробиты два сустава на ногах, поломаны левое бедро и правая голень. Это основное. Дыхание восстановили, жидкость вывели. У Тани беда с ногами. Права – от бедра до голени – разбита, на левой – открытый перелом голени. На обеих ногах открыты пулевые раны, плюс аппараты Илизарова. Обе в сознании, едят, проходят тяжелые перевязки. Лежат на обезболивающих. Врачи говорят, что все в пределах положительного сценария. Когда меня привезли, у меня оставалось 30% крови, а Катя вообще сипела и не могла дышать сама. Но нас спасли", — подытожил Роман.

Как говоритсья в сюжете ТСН, впереди и у Кати, и у Татьяны длительное лечение, но они точно будут жить и когда-нибудь обязательно ходить. Отец и муж Роман каждый день приносит им вкусненькое и заботится о своих девушках. После войны Катя продолжит учиться на маркетолога, потому что так хочет мама, но сама она мечтает стать аниматором и развлекать детей.

Они обсуждают, как отремонтируют свой дом в Ворзеле, как найдут усатого хирурга и как обнимут соседа Влада. А еще, когда поедут к родным в Крым – туда, где Катя родилась. И никогда не сомневалась, что Крым – это Украина. Теперь они точно знают – все будет Украина.

История семьи, выжившей после обстрела русскими солдатами

История семьи, выжившей после обстрела русскими солдатами

Отметим, что самостоятельная эвакуация из блокированных оккупантами населенных пунктов, где нет официального гуманитарного коридора, может оказаться смертельно опасной.

Напомним, из-за смены и продления комендантского часа 16 марта, не будет проводить эвакуацию из населенных пунктов Киевской области.

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