"Их пули прошили нас, попали в спину моей дочери": оккупанты расстреливали семью, бежавшую из Ворзеля

Семья самостоятельно эвакуировалась из Ворзеля в Ирпень и была обстреляна русскими оккупантами. Пули русских военных попали в женщину и ее дочь, но им удалось спастись.

Семья Власенко уже во второй раз убегает от российских захватчиков: еще 8 лет назад они решили покинуть аннексированный Крым, а в этот раз супруги уже убегали из небольшого курортного поселка Ворзель под Киевом.

Поскольку "зеленых" коридоров для выезда Россия не открывала, то Татьяна и Роман решили забрать 8-летнего сына и 16-летнюю дочь и уехать из Ворзеля в Ирпень. Но, как рассказали Власенки Русской службе "Радио Свобода", они попали под ужасающие обстрелы оккупантов, едва не стоивших им жизни.

Как семья решилось самостоятельно эвакуироваться

"У нас в поселке Ворзели с первого дня войны разбомбили наш дом. Мы жили в подвале у соседей. Были бои прямо у нас на улице, в нашем поселке. Были танковые бои, взрывались гранаты, минометы и т.д., а мы жили с двумя детьми в подвале уже несколько дней. Дети устали психологически. Мы – в подвале, еды не хватало. И мы решили, как только появится хоть мгновение тишины, рвануть на территорию, которая вроде бы наша, освобожденная", – рассказывает Татьяна.

Дорога к Ирпеню казалась недолгой. Во время "вылазки" Татьяна осмотрела местность и не заметила российских военных, поэтому семья отважилась эвакуироваться.

Зоустановленный дом семьи Василенко, фото/Роман Василенко

"Надо было переехать только две улочки, один мостик, еще одну улочку, и мы бы были уже в Ирпене. Но как только мы повернули за угол нашего дома, у нас начали стрелять со дворов. Российские солдаты попрятались во дворах мирных жителей. Я их не видела. Они подло, даже не открыли ворота, стреляли прямо из-за ворот. Когда мы закричали и сразу же остановились, муж закричал: "Здесь дети. Что вы делаете?", – рассказывает Татьяна.

По ее словам, один из них российских военных вышел из-за ворот, на нем была кепка с "георгиевскими лентами".

"Он очень по-злому на нас смотрел и начал махать руками: "Что вы здесь делаете? Уходите отсюда!" Муж говорит: "Здесь дети, мы хотим уехать и вывезти детей. Можно мы проедем по этой улице к мосту и свернем?". Он нас не понял, наверное, сказал "да" и махнул рукой, вроде как езжайте. Мой муж воспринял это как разрешение и нажал на газ", — рассказывает женщина.

Но дорога была разбита танками, так что проехать тихо и спокойно не получилось бы, говорит Татьяна. Поэтому мужчина нажал сразу сильно на газ.

Россияне начали обстреливать семью с детьми

"И как только мужчина газонул, буквально в 100 метрах на нас полились автоматные очереди со всех дворов. Россияне рассредоточились во всех дворах и не останавливались", — рассказывает женщина.

Роман начал кричать жене и детям, чтобы те пригнули головы, но выпущенные русскими военными пули все же попали в его жену и дочь.

"Я видела, как летали пули, как вылетали стекла. А я уже чувствовала, как влетают в меня пули, и я понимала, что стекла уже летят везде. Я – еще такая наивная дурочка – думала, что если мы доедем до их блокпоста, я покажу им наши документы, что мы – мирные жители, то нас пропустят. Я в руках как раз держала файл с нашими паспортами и детскими свидетельствами о рождении. Я смотрю, а у меня весь файл забрызган кровью, и я уже ничего не видела на этих свидетельствах", – рассказывает Татьяна.

Переговоры с русскими военными

Роман начал кричать к оккупантам с просьбой прекратить огонь.

"Муж кричит и машет руками: "Что вы делаете?! Тут же дети". Они перестали стрелять, вышел русский солдат, очень походил на офицера, потому что имел выправку и интеллект на лице было видно. Он вышел к нам. Муж ему кричит: "За что вы убили мою дочь?!" Их пули прошили нас, попали в спину моей дочери, и она хрипела. Из нее выходил свист, кровь.Она лежала уже без сознания. А я не могла пошевелиться, потому что все мои ноги от бедра были измельчены прямо в мясо. Я пыталась их руками сложить в какой-то кусок, где-то нажать, чтобы кровь не шла, но это было невозможно", — рассказывает женщина.

Тальяна начала терять сознание, а Роман пытался уговорить оккупантов отпустить их в больницу.

"Что же вы сделали?! Зачем вы убили мою дочь и жену?! Мы же ничего вам плохого не сделали! Мы же не начинали эту войну!", — сказал российским военным Роман, на что услышал в ответ, что они тоже не начинали войну, а открыли огонь по их авто из-за того, что "в таких гражданских машинах ездят нацисты и забрасывают их гранатами, поэтому они просто защищались".

"Мы выполняли приказ – мы стреляем во все, что движется", — добавил российский военный.

"И тогда с ним заговорила я: "Мы похожи на нацистов? Посмотри на меня, на мою дочь. Мы не звали тебя сюда. Все, что мы хотели сделать, мы хотели вывезти наших детей в тишину, где нет войны, где не стреляют!". Я не знаю, что в нем проснулось, но что-то человеческое промелькнуло в нем. Он позвал кого-то из своих солдат. Вокруг нас сразу скопилось много солдат. На что я обратила внимание, они были молодые – 20-22 года. Они тянули к нам бинты. Они пытались оказать первую помощь. Они прикладывали к спине дочери какие-то бумажные полотенца. Мне пытались перебинтовать рассыпавшиеся ноги", – рассказывает Татьяна.

Мужчина уговорил оккупанов отпустить его семью в шпиталь, ведь только так можно было спасти его жену и дочь.

"А моему сыну повезло, его Катя, старшая дочь, закрыла собой, и пули в него не попали. Он только кричал во весь голос: "Россияне, я вас ненавижу, вы убили мою сестру!" Пусть этот звук всегда будет у них в ушах. Но спасибо им, что человеческое в них проснулось, и они позволили", — рассказывает Роман.

У Власенко — тяжелые огнепальные травмы

Добраться семье до ирпинского госпиталя помог их сосед, который выскочил машиной из соседнего двора. Впоследствии супругам удалось добраться и в больницу в Киеве.

"У Кати избиты легкие, переломы грудной клетки, пробиты два сустава на ногах, поломаны левое бедро и правая голень. Это основное. Дыхание восстановили, жидкость вывели. У Тани беда с ногами. Права – от бедра до голени – разбита, на левой – открытый перелом голени. На обеих ногах открыты пулевые раны, плюс аппараты Илизарова. Обе в сознании, едят, проходят тяжелые перевязки. Лежат на обезболивающих. Врачи говорят, что все в пределах положительного сценария. Когда меня привезли, у меня оставалось 30% крови, а Катя вообще сипела и не могла дышать сама. Но нас спасли", — подытожил Роман.

Как говоритсья в сюжете ТСН, впереди и у Кати, и у Татьяны длительное лечение, но они точно будут жить и когда-нибудь обязательно ходить. Отец и муж Роман каждый день приносит им вкусненькое и заботится о своих девушках. После войны Катя продолжит учиться на маркетолога, потому что так хочет мама, но сама она мечтает стать аниматором и развлекать детей.

Они обсуждают, как отремонтируют свой дом в Ворзеле, как найдут усатого хирурга и как обнимут соседа Влада. А еще, когда поедут к родным в Крым – туда, где Катя родилась. И никогда не сомневалась, что Крым – это Украина. Теперь они точно знают – все будет Украина.

История семьи, выжившей после обстрела русскими солдатами

Отметим, что самостоятельная эвакуация из блокированных оккупантами населенных пунктов, где нет официального гуманитарного коридора, может оказаться смертельно опасной.

Напомним, из-за смены и продления комендантского часа 16 марта, не будет проводить эвакуацию из населенных пунктов Киевской области.

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