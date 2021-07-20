Их разлучила только смерть: в Кривом Роге мужчина утопил любимую в бассейне и убил себя ножом

Их разлучила только смерть: в Кривом Роге мужчина утопил любимую в бассейне и убил себя ножом

Тела супругов обнаружил отец убитой женщины в бассейне, где плавали букеты цветов и икона.

В Покровском районе Кривогу Рога разыгралась роковая драма между супругами, которая закончилась смертью и мужчины, и женщины. Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на источники в полиции.

В понедельник, 19 июля, в местный участок полиции поступило сообщение об обнаружении в бассейне двух тел — мужчины и его жены. О страшной находке сообщил отец убитой женщины.

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Как стало известно в ходе расследования, мужчина пытался уговорить свою жены не расставаться с ним. Когда же этому поводу возникла ссора, он утопил ее в бассейне. Убив жену, он дважды ударил себя ножом, покончив жизнь самоубийством.

Напомним, что поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина также пытался убить свою сожительницу и собирался покончить жизнь самоубийством, чтобы "встретиться на том свете".

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