Их разлучила только смерть: в Кривом Роге мужчина утопил любимую в бассейне и убил себя ножом

Тела супругов обнаружил отец убитой женщины в бассейне, где плавали букеты цветов и икона.
В Покровском районе Кривогу Рога разыгралась роковая драма между супругами, которая закончилась смертью и мужчины, и женщины. Об этом сообщает издание "Информатор" со ссылкой на источники в полиции.
В понедельник, 19 июля, в местный участок полиции поступило сообщение об обнаружении в бассейне двух тел — мужчины и его жены. О страшной находке сообщил отец убитой женщины.
Как стало известно в ходе расследования, мужчина пытался уговорить свою жены не расставаться с ним. Когда же этому поводу возникла ссора, он утопил ее в бассейне. Убив жену, он дважды ударил себя ножом, покончив жизнь самоубийством.
Напомним, что поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина также пытался убить свою сожительницу и собирался покончить жизнь самоубийством, чтобы "встретиться на том свете".