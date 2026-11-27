Украинских детей вернули из России и оккупации

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С временно оккупированных территорий и России домой вернули десять украинцев. Для них закончились четыре года разлуки с матерью, принудительное содержание в оккупации и жизни на попечении чужих людей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Отмечается, что украинцев вернули в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По словам Омбудсмана, при ее поддержке на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть уже 40 детей.

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Помогли вернуть эту группу также компания МХП и ее основатель и СЭО Юрий Косюк, а также благотворительные фонды «Право на защиту» и «Улыбка ЮА». На этот раз людей забирали по четырем направлениям: временно оккупированным территориям Херсонской и Запорожской областей, Крыму, а также с территории РФ.

Кроме девяти детей, домой вернулась совершеннолетняя воспитанница Олешкивского детского дома-интерната. Офис омбудсмана отдельно работает над возвращением молодежи в возрасте от 18 до 23 лет, остающейся в оккупации или в России. Также границу пересекла бабушка, сопровождавшая своего внука. Она намерена остаться на подконтрольной Украине территории.

Украинских детей вернули из России и оккупации

Именно эта женщина помогла воссоединиться с матерью мальчику 2018 года, который не видел ее с 2022 года. В преддверии полномасштабного вторжения мама ребенка уехала в Черниговскую область решать юридические вопросы. Сына она оставила с бабушкой, но из-за боевых действий уже не смогла вернуться.

Также Лубинец сообщил, что еще несколько возвращенных детей лишились родителей в оккупации. В частности, 16-летний парень после смерти матери жил в оккупации с бабушкой. Она совершала над ним физическое и психологическое насилие.

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Украинских детей вернули из России и оккупации

Подросток давно хотел выехать к сестре на подконтрольную Украине территорию. Однако бабушка и оккупационная служба по делам детей мешали этому и убеждали парня, что дома его не ждут.

В похожей ситуации оказались возведены 13-летний брат и 17-летняя сестра. После смерти матери в апреле 2026 года их отдали под временную опеку чужому человеку. Теперь дети будут жить вместе со старшей сестрой по матери.

Украинских детей вернули из России и оккупации

Также к матери вернулись родные братья 16 и 17 лет. После начала полномасштабной войны семья планировала уехать из оккупации. Однако отец обратился к оккупационной комендатуре, после чего на женщину начали давить и угрожать ей.

Мать заставили уехать саму, а сыновей ей не отдали. Все это время ребята поддерживали связь с ней. У одного из братьев есть серьезные проблемы со здоровьем — он почти не ходит и нуждается в обследовании и лечении.

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«Эти несколько историй демонстрируют разные обстоятельства, в которых украинские дети нуждаются в помощи: смерть родителей, принудительный развод с матерью, отсутствие должной опеки и многолетняя разлука с семьей. Именно поэтому возврат не ограничивается договоренностью о выезде. Каждый случай требует отдельной проработки: установления родственных связей, поиска законных представителей, оформления опеки, подготовки документов, согласования сопровождения и безопасного маршрута», — отметил Дмитрий Лубинец.

По данным омбудсмана, с начала полномасштабного вторжения с временно оккупированных территорий и России в Украину удалось вернуть уже 2875 детей.

Напомним, на подконтрольную Украине территорию вернули девять детей и взрослую воспитанницу дома-интерната. Они находились в России и в оккупации. Некоторые семьи ждали этой встречи по четыре года.

Истории детей, которых вернула Украина: девочка осталась одна после смерти мамы, мальчик тайно писал сестре ночью, чтобы не узнали в оккупации, а младшему исполнилось всего восемь лет.

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