Украина

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1778
Время на прочтение
1 мин

Их считали без вести пропавшими: количество погибших в Тернополе возросло

По состоянию на 8 декабря количество погибших в Тернополе в результате ракетных обстрелов 19 ноября возросло до 38 человек, среди них 8 детей. Продолжаются следственные действия.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Россияне атаковали Тернополь ночью 19 ноября

Число погибших в Тернополе возросло до 38 человек после вражеской атаки 19 ноября.

Об этом руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил вечером 8 декабря.

Спасатели обнаружили тела еще двух человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. В настоящее время без вести пропавшими остаются еще трое взрослых.

«Обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими», — сообщил он.

По состоянию на 8 декабря количество погибших в результате ракетных обстрелов Тернополя возросло до 38 человек. Среди погибших — восемь детей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, россияне атаковали Тернополь ночью 19 ноября. Во время атаки РФ произошло попадание в один из жилых домов города.

По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате удара люди горели живьем, ведь на одной из локаций есть разрушение дома, а на другой возник пожар.

