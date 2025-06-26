"Их считали пропавшими без вести": Клименко поделился подробностями обмена пленными

Домой вернулись гвардейцы и пограничники / © Игорь Клименко

Реклама

Сегодня, 26 июня, в Украину вернулись находившиеся в плену украинские защитники. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поделился подробностями обмена , назвав истории некоторых уволенных бойцов настоящим чудом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Министра, обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Домой вернулись гвардейцы и пограничники, большинство из которых находились в плену еще с 2022 года.

Реклама

Клименко подчеркнул, что истории некоторых уволенных военнослужащих чрезвычайно трогательны.

© Игорь Клименко

© Игорь Клименко

«Их считали пропавшими без вести, но даже, несмотря на неизвестность, государство продолжало поиски. И сегодня они с нами», – отметил министр.

Глава МВД заверил, что вернувшихся военнослужащих ждет длительная реабилитация, они нуждаются в медицинской, психологической и социальной поддержке.

© Игорь Клименко

© Игорь Клименко

«Они получат всю необходимую помощь – это наша обязанность», – подчеркнул Клименко.

Реклама

Министр подчеркнул, что возвращение украинских граждан является результатом упорной ежедневной работы и «бесконечной веры».

© Игорь Клименко

"Мы помним и продолжаем бороться за каждого и каждую", - заверил Игорь Клименко.

Напомним, Украина и Россия 26 июня провели новый этап обмена пленными . Возвращены молодые защитники в возрасте до 25 лет, а также защитники, получившие ранения.