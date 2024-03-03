"Их требования становятся более рациональными": в Минэкономики сказали, что признали польские фермеры

Польские фермеры признали, что их акции используют спецслужбы РФ для разжигания межнациональной розни между украинцами и поляками. Правительство Польши уже расследует эти инциденты.

Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.

Как отметил чиновник, требования фермеров становятся более рациональными. Этого удалось добиться благодаря переговорам украинских дипломатов с польским правительством.

“Польское правительство смогло убедить фермеров, что в продуктах, как пшеница, они конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе”, — сказал Качка.

Более того, блокада границы вредит самой Польше больше, чем Украине.

Ранее в ГНСУ сообщили, какая ситуация на польско-украинской границе.

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