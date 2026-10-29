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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Их цель — все украинцы": Залужный разнес РФ за удар по Днепру и эмоционально обратился к миру

Защита всей Европы зависит от остановки российского террора в Украине уже сегодня, отметил Валерий Залужный после атаки на гражданских в Днепре.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Associated Press

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал вражескую атаку на пассажирский поезд в Днепре 29 октября доказательством того, что целью России являются все украинцы. Экс-главком ВСУ призвал международных партнеров остановить российский террор, помогая Украине с ПВО.

Об этом Залужный написал в Сети.

Украинский посол отреагировал на российский удар по Днепру, где оккупанты направили реактивный «Шахед» в платформу с поездом и пассажирами.

«Это никак не оправдать какой-то военной логикой. Сознательное убийство гражданских людей. Откровенное и циничное«, — отметил Залужный.

По его словам, это лишь подтверждает намерение России наносить удары по всему украинскому населению.

«Конечно, российские генералы отчитаются, что „все цели поражены“. Но это только говорит о том, что их цель — все украинцы. От бойцов на фронте до детей в тыловых городах и селах», — говорится в заявлении.

Экс-главком ВСУ подчеркнул, что с российскими ударами можно эффективно бороться. Для этого Украине необходимы ракеты и ресурсы для средств противовоздушной обороны.

«Нужны уже здесь и сейчас. Поэтому еще раз обращаюсь к нашим партнерам: российский террор нужно остановить. Сегодня это спасет жизнь украинцев, а завтра — сделает более эффективной противовоздушную защиту всей Европы. Враг не собирается останавливаться», — подчеркнул Залужный.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Атака на Днепр 29 октября — что известно

Напомним, в результате удара российского реактивного дрона по железнодорожному вокзалу в Днепре, где на платформе находился пригородный поезд, погибли 14 человек, еще 13 — получили ранения. Президент Владимир Зеленский и городской голова Борис Филатов осудили очередное военное преступление России, отметив необходимость усиления международных санкций против агрессора.

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