Их убила Россия: украинские семьи, чьи жизни унес вражеский снаряд

Российские ракеты попадают в дома мирных жителей, торговых центров, детских заведений и кафе.

ТСН.ua собрал рассказы о семьях, чью жизнь разрушил вражеский снаряд.

Симанюки из Киева, которых убила Россия

Тела семьи 40-летней Зоряны, 10-летнего Максима и 8-летней Насти Симанюков нашли под завалами пятиэтажки через несколько часов после прилета, который произошел 8 июля. Семья жила на втором этаже и была дома, когда вражеская ракета попала в дом. Отец в то время находился в селе Винницкой области.

В результате атаки один подъезд был разрушен полностью, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Позвонил Вася, что ему сказали, что у них упал подъезд. Дома Зоряна и малые. Несколько часов пока работали спасатели, я думала, что их найдут. Возможно, ранеными, но что их найдут", – рассказала Ольга Падей, тетя погибших Максима и Анастасии.

По мнению тети, Симанюки, вероятно, хотели спрятаться, однако не успели, возможно, не среагировали вовремя.

В Киев семья переехала из Тернопольской области несколько лет назад. Арендовали квартиру, устроили детей в школы и кружки

"Хотелось для детей большего. Хотели, чтобы они получили лучшее образование. Чтобы у них было больше возможностей. Больше знакомств. Больше развития", – говорит Ольга Падей.

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10-летний Максим с детства занимался каратэ, был воспитанником карате-клуба "Чемпион". Мечтал попасть на Олимпийские игры, – вспоминает его тренер.

"Мы с ним даже договорились, что до 14 лет – на его первый отбор на Чемпионате Украины, что он должен был быть медалистом", – рассказал Владимир Боев, тренер спортивной школы CHAMPION.

Максим собирался на летнее тренировочное собрание с командой в горы.

Максим Симанюк. Фото: ukf_official.

Спортсменкой была и его восьмилетняя Настя, занимавшаяся гимнастикой. А еще любила погонять мяч с Максимом и его друзьями.

Поисково-спасательные работы в жилом доме Шевченковского района продолжались больше суток. С каждой минутой количество пострадавших и погибших увеличивалось. Во время разборки завалов спасатели обнаружили фотографии семьи мальчика, которого вместе с мамой нашли под завалами жилого дома в Шевченковском районе.

Василий Симанюк похоронил всю семью в родном селе Винницкой области.

В тот день агрессор обстрелял не только дом в Шевченковском районе Киева, но и детскую больницу "Охматдет".

Однажды Ярослав Базилевич потерял смысл своей жизни

Трагический случай семьи Базилевичей со Львова поразил весь мир

Утром 4 сентября из России вылетела гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал". Из-за российской атаки в месте, где проживала семья Базилевичей, Ярослав через мгновение потерял жену и трех дочерей. Ему удалось выжить, потому что находился в квартире на момент прилета.

Ярослав Базилевич со своей женой и дочерьми. Коллаж ТСН.ua

В материале The Washington Post рассказали детали того же трагического дня. В доме семьи Базилевич все было тихо. Накануне вечером Евгения вывела Эмилию на прогулку, а Ярослав успокаивал Дарью. Она беспокоилась за свой второй курс университета. Когда Эмилия вернулась, он помогал своей младшей делать уроки по математике и украинскому языку. Она только что пошла во второй класс. Допоздна Ярина не возвращалась домой.

По вторникам она обычно смотрела фильмы дома у подруги. А на рассвете взвыла сирена. Жена Ярослава – Евгения – схватила их тревожный чемоданчик с документами из гардероба. Журналисты отмечают, что обычно семья пряталась в коридоре за входной дверью. На этот раз жена и дети вышли.

Раздался взрыв – оглушительно близко. Для безопасности Евгения спускала девушек по лестнице здания на нижний этаж, в этот момент попала ракета, лестницу смяло и они раздавили семерых людей. Все это время Евгения говорила с Ярославом по телефону, уже потом он вспоминает, что после взрыва был дезориентирован – мусор застрял в глазу – мужчина искал свой мобильный телефон, который вылетел из руки. Он был босиком. Было темно, в воздухе стояла густая пыль, и кровь забрызгала лицо.

Ему нужно было перезвонить Евгении. Он прошел к передней части квартиры, глядя в мансардное окно их спальни. Дальше мгновенно приехали пожарные и полиция. На место сбежались и родные семьи, жившие в четырех минутах ходьбы. Ярослав кричал, что его дети под завалами. Спасатели подняли гидравлический подъемник и спустили Ярослава на тротуар. К тому времени уже собралась толпа. Спасатели раскопали разрушенную лестницу

"Сначала мы нашли одну девушку. Только по прядям ее волос я понял, что это моя крестная Дарья. И тогда мы начали вытаскивать эти большие каменные плиты, и они были вымазаны кровью", – рассказал журналистам кум Базилевича Ярослав. Филевич моментально, когда впервые понял, что погибла его крестница.

Все это время Ярослав Базилевич верил, что его родные спаслись, а соседи вспоминали, что он и сам раненый разбирал завалы в надежде найти своих девушек.

Евгения Базилевич работала в цифровом маркетинге, а в свободное время преподавала йогу, изучала французский, разрабатывала ювелирные изделия и производила духи. Старшие дочери Базилевича – Ярина и Дария, имели свои увлечения и мечты. Ярина любила скалолазание, а Дария исследовала семейную историю.

Самая молодая Эмилия была жизнерадостной девочкой, любившей петь.

"В утро, когда ракета поразила их дом, в семье все казалось спокойным. Ярослав надеялся, что его близки в безопасности, но стал единственным, кто выжил", — говорится в сообщении.

Впоследствии Ярослав Базилевич выступил с обращением к украинцам: отметил, что он был самым богатым человеком, а теперь только воспоминания. Но чтобы о его девушках помнили во всем мире, Ярослав решил создать Устойчивый стипендиальный фонд имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, и таким образом помочь тем детям, у которых нет средств на получение образования.

У погибшей Анны Кушнаревой было много планов на жизнь

В результате атаки врага 22 октября на Сумы погибли две женщины 62 и 54 лет, а также девочка 14 лет.

Анна, Ирина и Людмила Кушнаревы стали жертвами террора страны-агрессора.

Как впоследствии стало известно, один из "Шахедов" совершил прямое попадание в частный дом спального района, где находилась семья из четырех человек. Жилье загорелось, поэтому шансов спастись у его жителей не было.

В четверг, 24 октября, в Сумах простились с тремя членами семьи Кушнаревых, в дом которых 22 октября попал российский "Шахед". Тогда там находилась семья из четырех человек. Жилье загорелось, поэтому шансов спастись у его жителей не было. В результате погибла целая семья – 14-летняя Анна Кушнарева, ее 42-летняя мать и 54-летняя тетя.

По данным полиции Сумщины, выжил только отец девочки. Как отчитались правоохранители, удар был настолько мощным, что в результате пожара от дома осталось всего несколько стен. Кроме того, были повреждены соседние дома и автомобили.

В сумской школе №27, где училась Анна Кушнарева, ТСН.ua рассказали, что это была одна из лучших учениц.

Анна Кушнарева/Фото: Сумская ООШ I-III ступеней №27

"Анна была умничкой, переживала из-за всего, очень любила животных, участвовала в выставках. Она была жизнерадостным ребенком. Было прямое попадание "Шахеда", пожар был страшным. Ребенок с матерью сгорели…" – рассказала ТСН.ua Ольга Плотницкая.

Знавшие эту семью говорят, что у погибшей девочки было много планов на жизнь. В ноябре она планировала участвовать вместе со своей собакой Юмой в соревнованиях.

"Сын вышел на кухню готовить завтрак, остался жив": в Кривом Роге ракета унесла жизни матери и троих детей

Утром 11 ноября российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Кафиры прицельно устроили баллистикой по жилой пятиэтажке. В результате удара разрушены квартиры от первого до пятого этажей одного из подъездов. Возник пожар.

Местная жительница Ирина рассказала "Суспильному" возле разрушенного дома, что у нее во время удара могли погибнуть трое внуков и невестка, а сын чудом выжил:

"Детям десять лет, два с половиной года и два месяца. Они были дома, сын вышел на кухню готовить завтрак, остался жив. Он упал на второй этаж, а женщину его и детей ищут под завалами".

Утром, 12 ноября, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что из-под завалов криворожского дома извлечены тела двоих детей. Через несколько минут начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из-под завалов также деблокировали тело третьего ребенка – это двухмесячный младенец.

Многодетная Елена Кулик и три ее малыша стали жертвами ракетного удара россиян. Старшему сыну Кириллу было десять лет. Демиду – два. А самая маленькая Ульяна родилась всего два месяца назад.

Живым из всей семьи остался только отец Максим. Он во время удара россиян вышел на кухню сделать завтрак. Взрывной волной его отбросило на нижний этаж.

Россия не дала возможности научиться разговаривать маленькому Адаму из Запорожья

Отомстить родным и еще больше помогать украинским защитникам – такова цель у семьи погибших Тарасевичей в Запорожье. Российская бомба попала в их дом 7 октября. 42 человека ранены. 10 погибли. В том числе и 27-летняя София, ее маленький сын и бабушка, говорится в сюжете корреспондентки ТСН.ua Киры Овес.

Адам с мамой и дедушкой жили на третьем этаже. Сергей, муж Софии, в момент атаки работал, на последнее его сообщение: "У вас все хорошо?". Дочь уже не ответила. Когда он прибежал домой, долго не мог узнать дом.

"Я час ходил тут вот. А потом я понял, что здесь ничего нет", — говорит отец погибшей Сергей Лущай.

Пока он был на работе, Софии с ребенком помогала бабушка Татьяна, говорит мать погибшей.

"Узнала, что город обстреливают КАБами, начала звонить маме и Соне и с ними уже не было связи, и тогда я уже поняла, что это конец", — говорит мама погибшей Юлия Тарасевич.

Рассказывая о родных, женщина часто срывается в слезы. Дочь была переводчиком с английского. В начале полномасштабного вторжения вместе с 15-летним братом уехала в Великобританию.

"Малый пошел в школу, а Соня нашла себе работу на военной базе, которая готовила наших военных и она работала там переводчиком. Она родила Адама и это был самый любимый ребенок в моей жизни, это был невероятный мальчик, он был такой умный", – говорит Юлия Тарасевич.

Вернулась домой, потому что скучала по родным и мечтала работать психологом. Помогать людям как ее 68-летняя бабушка Татьяна Тарасевич.

"Всю жизнь проработала врачом-педиатром, она спасала детей, она изучала студентов, лучшей матери не было в мире", — говорит Юлия Тарасевич, потерявшая мать, дочь и внучка.

Единственное, что осталось от их квартиры – это фотография, которую сестра Софии нашла, когда спасатели разгребали завалы.

"Из этого ковша в какой-то момент вылетела вот эта фотография единственная", — вспоминает Анна Павлишина.

Фотография помята и поцарапана, но родные не могут налюбоваться на своего Адамчика. Помнит все: его первые движения, первые шаги, первый удар по мячу.

"В последний вечер я заметил, что он уже его бутс, думаю, еще немножечко и заговорит. Московившаяся бомба не дала ему научиться разговаривать", — говорит Сергей Лущай.

"Сначала вынесли Соню и опознали ее сначала, как другого человека, потому что очень была изуродована, а потом позже нашли бабушку и Адама и под тем орехом, где он гулял", – вспоминает Анна Павлишина.

В тот день погибли 10 человек, в том числе и соседи Софии и Адама, – молодые супруги и дедушка, выжил только 5-летний мальчик, который сейчас находится в больнице.

"Я буду жить местью ради памяти своих родных мамочки, дочери и внука. Чтобы эта русская прекратила свое существование. Очень много врачей, друзей, которые сейчас на войне и каждый из них меня туда ждет", – говорит Юлия Тарасевич.

Я буду жить местью ради памяти своих родных мамочек, дочерей и внуков. Чтобы эта Россия прекратила свое существование. Очень многие врачи, друзья, которые сейчас на войне и каждый из них меня туда ждет"

Дом полностью уничтожен, их жители остались без жилья и вещей. Сергея приютили родные. Он с мамой Софии каждый день приезжает к этим могилам, покрытым цветами и детскими игрушками.

Напомним, в Харькове в результате атаки российских беспилотников пострадали четыре человека. По данным взрывотехников, 13 ноября россияне применили БПЛА "Молния-1", направленные на гражданские объекты.

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